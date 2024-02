Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza al San Carlo di Nancy questa notte. Il ministro della Difesa si è recato da solo all’ospedale di Roma dopo aver sentito un dolore continuo al petto. Non si sa ancora molto, ma secondo alcune fonti ospedaliere dovrebbe trattarsi di una pericardite.

Crosetto ricoverato, la nota della Difesa

“Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale nella notte. A seguito di un dolore perdurante da ieri mattina, fa sapere la Difesa, Crosetto si è presentato (solo ed a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, con forti dolori al petto. È immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una coronarografia. Non ci sono notizie sulle cause ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una pericardite”. Questo il contenuto della nota del ministero della Difesa sulle condizioni del ministro.

Crosetto ricoverato, cos’è la pericardite

La pericardite è un’infiammazione che colpisce il pericardio, cioè la membrana che riveste il cuore e l’origine dei grandi vasi. Le cause possono essere sia infettive, con virus, batteri e di rado funghi o altri agenti patogeni, sia non infettive, come tumori, insufficienza renale avanzata, malattie autoimmuni, farmaci, ma anche traumi, lesioni o trattamenti radianti. Una volta conosciuta la causa si può agire specificatamente, non ci sono modi per prevenirla.

I messaggi dai politici a Crosetto

A distanza di poco tempo dalla notizia del suo ricovero, sono iniziati ad arrivare i primi messaggi di augurio di pronta guarigione da parte di diversi esponenti politici. Il leader della Lega Matteo Salvini ha scritto “Forza Guido”, il presidente del Senato “All’amico Guido un forte, fortissimo abbraccio e gli auguri più sinceri di pronta guarigione”. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi a SkyTg24 ha dichiarato: “Un abbraccione grande e Guido Crosetto, è un avversario e un caro amico. Aveva già avuto qualche problemino qualche anno fa, ma il grande cuore di Crosetto regge. Lo aspettiamo in Parlamento per battagliare come sempre”. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha rivolto un pensiero al ministro della Difesa: “Rivolgo al ministro della Difesa, Guido Crosetto, le espressioni della più sentita vicinanza e gli auguri di una pronta ripresa”.

