Il ritorno del generale Roberto Vannacci. Domani il discusso autore del libro “Il mondo al contrario” tornerà in servizio dopo alcune settimane di licenza. Per Vannacci si prospetta un periodo di affiancamento prima di prendere ufficialmente il nuovo ruolo assegnatogli nell’esercito: capo di Stato Maggiore del Comando delle forze operative terrestri. Il comando è nella sede di Palazzo Esercito a Roma.

Generale Vannacci, l’inchiesta dell’esercito

Nel frattempo però sul generale, salito negli scorsi mesi agli onori della cronaca per le affermazioni contenute nel suo libro, pende un’inchiesta formale. Un’inchiesta autorizzata dal ministro della Difesa Guido Crosetto che ha come obiettivo quello di accertare eventuali infrazioni disciplinari.

La promozione del libro del generale

In tutto questo Vannacci continua a promuovere il libro “Il mondo al contrario” in tour, raccogliendo diverse contestazioni e polemiche durante le sue presentazioni. Il generale non vuole fermarsi, come confermato all’Ansa: “Durante il mio tempo libero, faccio tantissime attività: leggo, scrivo, vado a nuotare, a correre, a pescare, a funghi, sto con la famiglia e, volendo, posso anche presentare il mio libro che è proprio il risultato di una mia attività artistica, culturale e ricreativa condotta, appunto, nel mio tempo libero”.

Vannacci e la tentazione di candidarsi alle elezioni

In tutto questo il generale dell’esercito rimane tentato dalla candidatura alle elezioni europee nel prossimo giugno, con alcune formazioni politiche, come Lega o alcuni movimenti di estrema destra, particolarmente interessati ad avere Vannacci nel proprio schieramento. All’inizio lui aveva declinato, allontanando l’ipotesi di una sua discesa in campo. Ma nelle ultime settimane ha fatto capire che il pensiero ce lo sta facendo, non chiudendo le porte a questa possibilità.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani