Ha forzato l’alt degli agenti con le palette che provavano a fermarla e con la sua macchina ha travolto tre ciclisti della Sportful Dolomiti Race. E la motivazione che ha dato la signora per la sua follia è stata: ero in ritardo per andare a messa. L’episodio è avvenuto alla curva cieca di Forcella Franche, a Rivamonte. I tre corridori erano impegnati nella gran fondo più dura d’Europa che oggi va in scena sulle strade delle Dolomiti.

Ad avere la peggio, ovviamente, sono stati loro con fratture multiple e ricoveri in ospedale ad Agordo per i tre ciclisti: un 46enne di Lucca, un 34enne di Rovereto e un 49enne irlandese. Gli organizzatori della gara sono furiosi: “Non c’è stato verso di fermarla, abbiamo provato in ogni modo ma evitare l’incidente è stato impossibile”. La donna non ha rispettato divieti e inviti dei presenti e a ricostruire la dinamica dell’accaduto ci penseranno le forze dell’ordine.

