Dazi: risposta globale. E’ il tema del nuovo appuntamento de L’Ora del Riformista, in diretta dalle 15 sui canali social e sul sito del Riformista. Come rispondere alle tariffe imposte dal presidente americano Donald Trump? Che intanto deride i Paesi che provano a negoziare con la sua amministrazione: “Questi Paesi ci stanno chiamando per baciarmi il culo”.

Nel dibattito moderato dal giornalista Aldo Torchiaro, interverranno il direttore de Riformista Claudio Velardi, Paolo Kauffmann, Ceo di Materika, Antonio Picasso, giornalista del Riformista, Giuseppe Russo, Direttore Centro Einaudi, Serena Sileoni, Human Tecnhopole, e Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni.

