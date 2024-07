Dipendenti rinchiusi per circa due ore in una stanza e banca svaligiata dalla banda del buco. Colpo gobbo in provincia di Napoli dove nel primo pomeriggio di venerdì 19 luglio un gruppo di malviventi è riuscito a portare via dalla filiale Bper Banca in via Santolo Cirillo a Grumo Nevano una cifra superiore ai 100mila euro.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto intorno alle 15,30 dopo aver ricevuto l’allarme dal personale della banca, i banditi approfittando della chiusura al pubblico durante la pausa pranzo sono entrati nell’istituto da un foro praticato nel muro.

Una volta dentro, presumibilmente con il volto coperto e armati, hanno rinchiuso i dipendenti in una stanza, sequestrando i loro cellulari o minacciandoli di non “fare brutti scherzi” segnalando l’episodio alle forze dell’ordine. Poi le operazioni di ‘prelievo’ di oltre 100mila euro in contanti presenti nelle casse e la fuga immediata attraverso lo stesso foro dal quale sono entrati.

Dipendenti che sono riusciti a lanciare l’allarme dopo la fuga dei rapinatori. Non risultano persone ferite. Indagini in corso nel tentativo di acquisire elementi utili all’identificazione del gruppo entrato in azione. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della filiale.

