“Italia e Stati Uniti sono pronti a rafforzare la loro collaborazione bilaterale, crediamo di poter diventare un partner importante nel Mediterraneo per gli Stati Uniti, c’è un rapporto privilegiato tra noi di cui io vado molto orgogliosa”. Giorgia Meloni ha introdotto con queste parole JD Vance a Palazzo Chigi, Il vicepresidente USA in visita a Roma per una serie di incontri istituzionali. Alle 13 è iniziato il suo colloquio con la presidente del Consiglio, seguito da appuntamenti con i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. La missione di Vance arriva a stretto giro dal recente viaggio di Meloni a Washington, dove ieri ha avuto un faccia a faccia con il presidente americano Donald Trump. Un vertice che si è concentrato principalmente sui dazi imposti dagli Stati Uniti ai partner commerciali esteri, con il Tycoon che ha accettato l’invito della premier italiana a visitare ufficialmente l’Italia, un’opportunità che potrebbe includere anche incontri con rappresentanti delle istituzioni europee a Roma.

Il colloquio

“Ci saranno aggiornamenti anche sui negoziati tra Russia ed Ucraina – ha esordito Vance poco dopo le ore 13 – abbiamo tanti negoziati in corso. Ieri abbiamo avuto conversazioni molto fruttuose che poteremo avanti anche oggi. Fantastiche persone, fantastico posto”, ha ribadito Vance riferendosi alle bellezze di Roma. Il colloquio è proseguito fino alle 15, quando il braccio destro di Trump ha lasciato Palazzo Chigi. Nel frattempo è stata resa pubblica una dichiarazione congiunta tra Stati Uniti e Italia, in riferimento all’incontro tra la premier e Tycoon: “Sottolineiamo l’importanza delle tecnologie dell’informazione per favorire la libera impresa oltreoceano. Abbiamo concordato sulla necessità di un ambiente non discriminatorio in termini di tassazione dei servizi digitali per favorire gli investimenti da parte di aziende tecnologiche all’avanguardia”, si legge nella nota dove non è mancato un riferimento al tema Difesa. “La nostra cooperazione in materia di difesa deve basarsi su una catena di approvvigionamento transatlantica estesa”, si precisa nel comunicato. ”Ci troviamo di fronte a un contesto di sicurezza complesso e siamo pronti ad aumentare ulteriormente la cooperazione in materia di equipaggiamenti e tecnologie per la difesa, inclusa la coproduzione e il co-sviluppo, che rafforzino la capacità industriale di difesa di Stati Uniti e Italia e la proteggano dagli avversari stranieri”, con l’impegno ad “esplorare le opportunità di partnership rafforzate” in vari “settori critici che proteggono i nostri dati”. Infine, la conferma di un prossimo viaggio di Trump a Roma: “Il presidente Trump ha accettato l’invito del primo ministro Meloni per una visita ufficiale in Italia nell’immediato futuro. Si sta anche valutando di organizzare, in questa occasione, un incontro tra Stati Uniti ed Europa”. “Meloni è stata FANTASTICA”, ha scritto Trump sul suo social Truth.

Il programma

Dopo l’incontro con Meloni Il vicepresidente parteciperà oggi pomeriggio alla messa del Venerdì Santo che si terrà alle 17 a San Pietro. La celebrazione è presieduta dal delegato del Papa, cardinale Claudio Gugerotti. Vance sarà ricevuto oggi anche dal segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Nel proseguo del suo viaggio Vance visiterà con la famiglia questa sera Castel Sant’Angelo. Ad accoglierlo, ci sarà il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Nelle ‘vacanze romane’ è in programma anche una visita privata, con la moglie Usha e i loro tre figli, al Colosseo.

