Aveva gli occhi come il colore del cielo, Biagio Conte. E sembrava volesse trasferire agli altri, attraverso quello sguardo, una luce di speranza, un messaggio di pace e serenità. Domenica 11 ottobre Rai 1 racconterà la sua vita, e sarà l’occasione per molti italiani di conoscere la storia di un uomo che ha scelto di spogliarsi di tutto per stare dalla parte degli ultimi. Nella Cittadella del Povero e della Speranza di via Decollati c’è la sua tomba, all’interno della “Casa di Preghiera per tutti i Popoli”, la grande chiesa bianca che accoglie pellegrini ma soprattutto persone che hanno bisogno di una casa, di un pasto, di cure, di ascolto e, prima ancora, di essere riconosciute come persone.

Sulla lapide c’è una fotografia di Biagio sorridente, con le mani aperte. Accanto, una frase che aveva scritto su un piccolo foglietto e che donava a tante persone incontrate lungo il suo cammino: «Non scoraggiatevi mai ed andate sempre avanti, scavalcando così qualunque ostacolo potrete incontrare in questa vita». Andare avanti. È forse questa la parola che meglio racconta oggi l’eredità di Biagio Conte. Perché dopo la sua morte, nel gennaio del 2023, a soli 59 anni, la Missione non si è fermata. È andata avanti. A guidarla è don Pino Vitrano, il sacerdote salesiano che per trent’anni è stato accanto a Biagio, fin dal loro primo incontro, quasi folgorante, alla stazione Centrale. Biagio stava difendendo quella mattina un tunisino ubriaco dal linciaggio della gente. «Ha sbagliato, ma noi non dobbiamo ricambiare al male con il male», disse. In quella frase c’era già tutto Biagio Conte. La Missione nasce proprio da questa idea. E per questo non è soltanto assistenza. È accoglienza, ma anche recupero della dignità.

Tutto era cominciato nel 1990, sotto i portici della stazione Centrale di Palermo. Un furgone malandato, un giovane di 27 anni con la barba e gli occhi azzurri e una scelta che allora sembrava incomprensibile. Offrire un pasto caldo, certo, ma anche fermarsi a parlare con chi dormiva per strada. Ascoltare. Cercare soluzioni. «Quello è matto», dicevano in molti a Palermo. Ma era la stessa “follia” di San Francesco. Biagio aveva lasciato una vita agiata, aveva cercato la propria strada attraverso il silenzio, la preghiera, i pellegrinaggi. Aveva pensato di andare in Africa. Alla fine era tornato nella sua Palermo e aveva scelto di stare accanto a chi viveva ai margini. Da allora avrebbe attraversato l’Italia e l’Europa a piedi, portando una croce, un bastone e un ramoscello d’ulivo. Avrebbe digiunato e pregato per scuotere le coscienze. Avrebbe incontrato Papa Francesco a Palermo e nel 2019 avrebbe raggiunto Bruxelles a piedi, dopo un lungo viaggio da Genova, per consegnare al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, una lettera che può essere considerata una sorta di testamento morale.

La Missione continua ad accogliere. A Palermo e nelle altre comunità siciliane. Lo fa grazie ai volontari, ai benefattori e alle tante persone che ogni giorno decidono di dare una mano. E lo fa mantenendo una parola che nella Missione ha un significato preciso: fratelli. Non assistiti. Non numeri. Non scarti. Fratelli e sorelle. È forse questo il lascito più importante di Biagio Conte. Non aver costruito un monumento alla propria persona, ma una comunità capace di continuare anche dopo di lui. La fiction di Rai 1 potrà far conoscere la sua storia a milioni di persone. Ma per capire davvero chi fosse Biagio Conte bisogna andare a Palermo, attraversare la grande cancellata della Cittadella, ascoltare il rumore delle cucine, vedere i laboratori, incontrare i volontari e soprattutto guardare negli occhi le persone che sono state accolte. Perché lì si comprende che la sua storia non è finita.

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Salvo Guglielmino