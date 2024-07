Dopo il disastroso dibattito con Donald Trump di giovedì scorso, ora il presidente americano Joe Biden ha iniziato veramente a pensare al ritiro dalla corsa per la Casa Bianca. Ad ammetterlo sarebbe stato proprio lui a un suo alleato, lo riporta il New York Times. Biden avrebbe sostanzialmente detto che la sua candidatura è a rischio se nei prossimi giorni non convincerà il pubblico delle sue condizioni psicofisiche. Decisive saranno le sue prossime apparizioni sui media e in pubblico, già a partire dalla prossima intervista ad Abc. Il presidente è consapevole “delle difficoltà politiche che si trova ad affrontare” e ora sta contattando gli altri leader democratici per discutere i prossimi passi, riporta il Nyt. Ma a stretto giro è arrivata la replica e smentita da parte della Casa Bianca. Il portavoce Andrew Bates ha detto che l’articolo del celebre giornale “è assolutamente falso. Se il New York Times ci avesse concesso più di sette minuti per commentare lo avremmo detto”.

Intanto la campagna elettorale va avanti, anche perché le elezioni a novembre si avvicinano. Il comitato per la rielezione di Biden ha convocato per oggi una call con tutto lo staff e i militanti. “Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro lavoro e parlare agli elettori della scelta che c’è in questa elezione”, è il messaggio che sarà indirizzato ai sostenitori del presidente, riportato dalla Cnn che ha visionato un memo interno. La preoccupazione per il proseguimento della campagna c’è.

Biden pensa al ritiro, l’incontro con i governatori democratici

Sempre oggi, alle 18 americane ovvero a mezzanotte in Italia, è previsto un incontro alla Casa Bianca proprio tra Biden e i governatori democratici. Nei giorni scorsi alcuni di loro si erano interrogati sulle condizioni del presidente dopo la debacle del duello in tv. A volare a Washington ci sarà anche Gavin Newsom, governatore della California, per “stare al fianco del presidente”, dice un suo portavoce. Newsom è uno dei nomi principali nella lista dei possibili candidati alternativi qualora Biden dovesse fare un passo indietro, anche se finora lo ha sempre sostenuto. Ma nelle prossime ore potrebbero essere prese decisioni drastiche.

Biden pensa al ritiro: i sondaggi incoronano Michelle Obama

Tutto parte dai sondaggi, vera bussola per le scelte politiche. E i dirigenti del partito democratico statunitense devono aver visto quelli più recenti condotti da Ipsos e da Reuters sui possibili candidati democratici. L’unico nome che potrebbe battere Trump in un testa a testa presidenziale è quello di Michelle Obama. L’ex first lady, pur non essendo apparentemente interessata a candidarsi, è l’unica in area dem che vincerebbe con il 50% rispetto al 39 di Trump. La stessa ricerca di mercato ha visto il duello tra Biden e Trump in parità, entrambi al 40%. Le altre personalità sondate sono Kamala Harris (42% contro il 43% di Trump), Newsom dietro di tre punti percentuali, e la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer è indietro di cinque punti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani