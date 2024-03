Il modello è quello delle Hoka Transport, total black, a pianta larga e sono diventato in breve tempo il nuovo must-have del presidente americano Joe Biden, tanto da essere ribattezzate Air Joe. Andarsene in giro con delle scarpe da ginnastica, per uno degli uomini più importanti al mondo, è questione di praticità più che di estetica. Capita se hai 81 anni e se più volte in pubblico sei inciampato sugli scalini dell’air force one (l’aereo presidenziale), tanto da indurre la sicurezza a programmare la tua discesa dal portellone posteriore, dove la scala è meno impegnativa.

Ma ora, con queste scarpe da ginnastica il cui costo si aggira sui 150-200 dollari, il problema dovrebbe essere risolto. Progettate per avere il massimo comfort mentre si cammina o si fa escursionismo, dovrebbero fungere da buon antidoto agli scivoloni di Joe, che già a gennaio aveva abbandonato i modelli più tradizionali per passare alle scarpe da tennis. Poi, da febbraio, il passaggio alla Hoka.

In America sono già un trend e un tema politico ma anche l’unica soluzione per un anziano a cui è stata diagnosticata una artrite e una neuropatia periferica che affligge i piedi e che causa seri problemi di equilibrio. Per gli ‘scivoloni’ nei discorsi invece il rimedio ancora non c’è. Il protocollo delle conferenze stampa riduce al minimo essenziale le domande dei giornalisti e l’interazione con gli stessi. Anche quello è un gioco di equilibrio.

Redazione

Luca Frasacco