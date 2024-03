E ancora: “La recente visita in Russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in un conflitto e sempre su più fronti?”.

Jorit e Putin, il dialogo

Ovviamente la foto è stata scattata, Putin è stato ben felice di accontentare Jorit davanti ad altre centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo, anzi ha anche scherzato con Ciro Cerullo (questo il vero nome dell’artista): “Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale”.

Poi Putin ha anche dichiarato: “La Russia e l’Italia sono unite dall’amore per l’arte e dal desiderio di libertà”. Non è il primo input mandato nel giro di poche settimane dal presidente russo in direzione Italia. Già qualche giorno fa, il 20 febbraio, durante un forum a Mosca, rispondendo a una domanda della studentessa Irene Cecchini, Putin aveva ribadito la vicinanza tra Federazione Russa e Italia.

Jorit, la sua posizione sulla Russia e la guerra in Ucraina

Jorit, come menzionato, aveva già fatto discutere per aver realizzato un murales in Ucraina, a Mariupol. Un dipinto discusso, perché accusato di aver copiato una foto di una bambina australiana, tra l’altro protetta da copyright, e rivendicando che fosse una bimba originaria del Donbass sotto le bombe. Peccato che l’abbia dipinta a Mariupol, una cittadina distrutta dall’esercito russo agli ordini del capo del Cremlino, Putin.

Ma secondo Jorit, che punta il dito contro l’Occidente, “ci stanno mentendo anche sul Donbass”. “La resistenza che avremmo dovuto appoggiare è quella del popolo del Donbass che lotta da 8 anni per liberarsi da un regime; quello di Kiev che di democratico oramai non aveva più niente” aveva scritto svelando il suo murales. A proposito di propaganda.