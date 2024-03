Dopo Navalny, la giustizia russa e la posizione morbida su Putin, dopo il flop della Lega in Sardegna, il voto disgiunto e le polemiche per il cambio di candidato (Truzzu per Solinas) a poco più di un mese dalle elezioni, Matteo Salvini continua la sua personale sfida a Giorgia Meloni e nelle scorse ore ha provato a cavalcare i malumori nella destra (italiana, europea e internazionale) dopo la visita della premier negli Stati Uniti da Joe Biden. con un post su X il segretario della Lega ha esaltato Donald Trump e i successi nelle primarie repubblicane. Un endorsement che non ha portato bene all’ex inquilino della Casa Bianca che nella notte ha perso contro Nikki Haley a Washington.

Salvini esalta Trump che perde per la prima volta contro Haley

Si tratta della prima vittoria di Haley contro Trump nel percorso verso le presidenziali di novembre. L’ex governatrice della Carolina del sud ha ottenuto il 62,8 per cento delle preferenze, ovvero 1.274 voti, rispetto all’ex inquilino della Casa Bianca che si è fermato al 33,3 per cento con 676 preferenze. Trump aveva sconfitto Haley nei caucuses in Missouri e nell’Idaho, oltre che nella convention repubblicana in Michigan. Ed è su questi successi che si basa il tweet di Salvini pubblicato nella mattinata di domenica 3 marzo. “Altri tre passi avanti per il cambio alla Casa Bianca. Da Bruxelles a Washington, cambiamento in arrivo!”.

L’attacco di Fox a Meloni: “E’ la cocca di Biden”

Salvini cavalca i malumori nella destra italiana dopo la visita di Meloni alla Casa Bianca criticata da Fox News che in un articolo sottolinea il voltafaccia della della leader di Fratelli d’Italia: “Il voltafaccia di Meloni da anti globalista a pro Europa. La cocca di Biden fa infuriare la base: non la voteremo più”. Il network di Murdoch, pro conservatori, attacca l’equilibrismo della premier chiamata ad avere buoni rapporti con gli Stati Uniti (a prescindere dal presidente) e con quella Nato che Trump ha recentemente attaccato.

Posizioni, anche filo Ucraina, che vanno contro quelle dei conservatori e della destra dell’alleato Matteo Salvini che adesso, a partire della regionali in Abruzzo in programma la prossima settimana, prova a sfruttare l’equilibrismo di Meloni per attirare i delusi di Fratelli d’Italia (e non solo) e provare a risollevare una Lega triplicata dal partito della premier e sempre più vicina a una resa dei conti interna.

Ciro Cuozzo