“Adolf Hitler fece anche alcune cose buone”. Lo avrebbe detto Donald Trump in alcune occasioni, ai tempi della sua presidenza degli Stati Uniti. Il tycoon, infatti, si sarebbe lasciato andare a diversi commenti in privato con i suoi ex consiglieri e collaboratori, ora svelati in un nuovo libro in uscita ‘The return of great powers’, scritto dall’anchorman della Cnn Jim Sciutto. In realtà già in passato, nel 2021, erano uscite indiscrezioni simili in un altro libro, smentite ai tempi da Liz Harrington, la portavoce dell’ex presidente Trump.

Le frasi shock di Trump su Hitler

Secondo quanto ricostruito dall’autore del libro, che ha sentito alcuni ex collaboratori di Trump, l’allora presidente Usa avrebbe elogiato Hitler per la sua “gestione dell’economia” e la presa che aveva “sui suoi generali nazisti”. In particolare i commenti sono stati rivelati da un generale in pensione John Kelly, ex capo dello staff di Trump. L’ex presidente, oggi in corsa per ridiventare l’inquilino della Casa Bianca, si lamentò con Kelly del fatto che Hitler riuscire a mantenere la “lealtà” del suo staff, al contrario suo.

Kelly ha raccontato: “Mi chiedeva dei problemi di lealtà e quando gli ho fatto notare che i generali tedeschi come gruppo non erano leali, e di fatto hanno cercato di assassinarlo (Hitler, ndr) alcune volte, lui non lo sapeva”. L’ex generale ha poi ricordato: “Credeva davvero che saremmo stati leali, che avremmo fatto qualsiasi cosa avesse voluto che facessimo”.

Trump e l’ammirazione per Orban, Xi Jinping e Kim Jong-un

Secondo lo stesso generale, Trump non lesinava commenti favorevoli per i vari Viktor Orban, Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un. “Lui pensava che Putin fosse uno a posto e Kim fosse a posto, che abbiamo spinto noi la Corea del Nord in un angolo” ha detto Kelly. Il leader cinese Xi Jinping è “brillante” mentre l’uomo forte ungherese Viktor Orban è “fantastico”. “Non c’è nessuno migliore, più intelligente di Orban. È un grande leader. In Europa e nel mondo lo rispettano” ha aggiunto riguardo il premier di Budapest.

