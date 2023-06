Questa tesi di Annunziata (legittima ma del tutto campata per aria) era derivante dalla interpretazione di una domanda che Renzi ha posto pochi giorni fa al governo in relazione a delle eventualioperate contro giornalisti e politici senza autorizzazione da parte di eventuali servizi segreti deviati. Un’accusa che, per inciso, non toccherebbe l’attuale governo, bensì i precedenti governi italiani e infatti il ministro Mantovano ha smentito di aver mai autorizzato simili intercettazioni. Ma questo Annunziata non lo ha compreso.

Sulla base di questa interpretazione sbagliata,Naturalmente non è vero: Renzi ha fatto una serie importante di discorsi in Senato molto alti e puntuti contro il governo, tipici di un leader dell’opposizione. Uno per tutti dopo la strage di migranti in Calabria , al largo di Cutro, per non dire di quelli sulla unità di missione idrogeologica, eccetera) e qunidi di “riavvicinarsi a Schlein”.

La cosa divertente, è che Calenda secondo me non aveva capito quale fosse l’intenzione di Annunziata ed era convinto che lei gli stesse ponendo delle domande. Le domande in realtà mancavano: in senso tecnico, mancava il punto interrogativo. Annunziata continuava a esporre la medesima tesi prendendola da parti diverse, nel disperato tentativo di ottenere una conferma da Calenda, qualcosa tipo “Sì, ho deciso di sciogliere Azione e di rientrare nel PD e so che Renzi farà lo stesso, perché la linea politica di Schlein ci ha convinto con la forza delle sue vittorie“, ma niente, Carletto continuava a rispondere il contrario esatto di ciò che Annunziata voleva.

E quindi Calenda diceva che siccome Schlein si è sempre più allontanata in aree massimaliste, si apriva uno spazio per Azione (da sola!) per prendere milioni di voti di elettori ex pd ma libdem, non soddisfatti della svolta a sinistra di Schlein.

Siccome Calenda non collaborava, Annunziata è passata a chiedere a Calenda 6-7 volte di quel che faceva/pensava/voleva/sognava Renzi. Come se Calenda fosse Renzi, o gli fosse molto intimo, quando sappiamo che i due quando si incrociano per il Senato, fingono di essere turisti in visita per una giornata FAI e ammirano i soffitti di Palazzo Madama. Per la cronaca, Calenda è ancora nella fase John Belushi sul Terzo Polo, stile “Io ci avevo creduto tantissimo al partito unico [sic!] del terzo polo, ma ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi…, la tintoria non mi avea portato il tight, c’era il funerale di mia madre!, era crollata la casa!, c’è stato un terremoto, una tremenda inondazione…, LE CAVALLETTE!, NON E’ STATA COLPA MIA!“

Annunziata così ha provato a far dire a Calenda che era Renzi che si stava riavvicinando al PD. E qui Calenda faceva lo gnorri, come se non sapesse se quella ipotesi fosse verosimile o meno. In realtà Annunziata avrebbe potuto chiedere a Calenda “E’ vero che Renzi si è convertito al mangiare bambini crudi, nella buona tradizione dei comunisti italiani a cui si è finalmente piegato?” e Calenda avrebbe fatto le stesse smorfie d’incertezza, si sarebbe stretto nelle spalle allo stesso modo, e con voce suadente e calma avrebbe detto ugualmente “Mah, non so, dovete chiederlo a lui, può darsi, se glielo ha suggerito l’Arabia Saudita…“