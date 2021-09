All’inizio dello scorso campionato gli stadi furono riaperti con una capienza limitatissima, c’era un Inter-Fiorentina che riuscimmo a vincere a pochi secondi dalla fine grazie a un gol di D’Ambrosio. La gioia per quel sorpasso arrivato all’ultima curva fu particolare; dopo mesi di silenzio, infatti, udii un coro “Olè olè olè, Inter olè”.

Risentire un quel coro a San Siro fu una sensazione bellissima, ma breve. L’Italia fu costretta a chiudere di nuovo e con l’Italia tutti i luoghi della cultura.

Altri mesi bui di silenzio senza possibilità di andare allo stadio e senza possibilità di vedere un film al cinema o visitare un museo. Mesi bui che però, ringraziando Dio, sono alle spalle. La scienza ha trovato il vaccino e, ora, abbiamo anche il green pass.

Insomma, ci sono tutte le condizioni per riaprire completamente i luoghi della cultura. Qualche mese fa, su questo blog, scrivevo che la cultura andava esercitata, non ristorata. Ora non ci sono più scuse: cinema, teatri, stadi, musei e tutti i luoghi della cultura devono essere aperti al 100%.

Senza perdere altro tempo.

Antonio Modaffari