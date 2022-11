Io aggiungo che Meloni in questa prima conferenza stampa ha sbagliato anche l’orario (le 21, dopo cena, un orario che mette allarme nella popolazione e ti porta per altro a bucare i tg delle 20 e delle 20.30, per uscire su quelli meno visti delle 24).

Il tracollo sui numeri del gas

L’ora tarda è stata anche letta, da diversi commentatori, come uno dei motivi dei tanti strafalcioni e inesattezze dette dalla premier, che è arrivata a confondersi sui numeri, come sul gas: “Da gennaio – ha affermato – ci saranno fino a duemila metri cubi di gas a prezzi calmierati per le imprese energivore”. Pupille roteanti del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gugliemo Pichetto Fratin. Che è costretto a correggere in pubblico la presidente del Consiglio: “Sono due miliardi di metri cubi, presidente, non duemila”. Anche perché, si fa notare, quello sarebbe poco più del consumo di una famiglia. Ma Meloni capisce “due milioni” e ripete “milioni” quando si corregge. Segue seconda correzione del ministro, a insistere su “miliardi”. Meloni capitola: “Sì, miliardi. Scusate. Stasera è così”. Ma avrebbe poi sbagliato ancora sulla data del prossimo consiglio europeo dei ministri dell’Energia, posposto al 24 febbraio quando in realtà è previsto per il 24 novembre.