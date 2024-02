Problemi di salute per Camilla Marianera, conosciuta come ‘la talpa della Procura’ accusata di corruzione in atti giudiziari. Marianera si trova in carcere a Rebibbia da oltre un anno ma adesso le sue condizioni di salute iniziano a destare timore. A raccontare di un “quadro sanitario preoccupante” è la giornalista Valentina Bombardieri di LaPresse che ha raccolto la testimonianza della signora Rita, la madre di Camilla Marianera.

Camilla Marianera affetta dal morbo di Crohn

La giovane, detenuta in carcere da più di un anno è affetta dal morbo di Crohn. Situazione nella quale l’alimentazione ricopre un ruolo centrale per la salute della detenuta. “Camilla è molto dimagrita, da quando è in carcere ha perso circa 10 kg. Oggi pesa 47 kg ed è alta circa 1 metro e 69 centimetri”, ha detto la mamma spiegando come “l’amministrazione penitenziaria non sia in grado di fornire a Camilla una alimentazione adeguata. Infatti il vitto del carcere non è mai stato idoneo alla sua malattia”.

Nei referti sanitari – di cui LaPresse ha preso visione – si evidenzia come la giovane abbia “una patologia cronica intestinale”. “Noi le portiamo in carcere- dice la mamma Rita- gli alimenti che può mangiare. È capitato più volte che nel vitto del carcere ci fossero cose che per lei sono ‘veleno’, come melanzane e pomodori”.

I referti sanitari parlano chiaro: “Patologia cronica intestinale”

Camilla Marianera è in attesa di una “colonoscopia di controllo e visita specialistica presso l’ospedale Pertini” di Roma. “Attualmente le condizioni di salute dell’assistita appaiono discrete, la stessa assume con regolarità la terapia dietetica e farmacologica prescritte, non sono stati rilevati episodi di riacutizzazione della patologia infiammatoria intestinale”, si legge ancora nel referto.

Durante la sua detenzione è stata infatti sottoposta a una visita da un gastroenterologo ed è in attesa di una “valutazione specialistica presso il centro di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali del Policlinico Umberto I, precedentemente calendarizzata per il giorno 13/10/2023 e non eseguita per problemi non inerenti alla sfera sanitaria”, si legge nel referto dell’8 febbraio 2024. Visita alla quale non è stata sottoposta perché a quanto dice la mamma di Camilla Marianera “mancava la scorta”.

I problemi dermatologici si sommano ai problemi intestinali

Inoltre Camilla Marianera ha avuto un problema dermatologico “con riscontro di dermatite irritativa del tronco con nulla osta all’utilizzo di lenzuola e coperte personali”. Lenzuola e coperte che però, come racconta la mamma di Marianera a LaPresse “non le sono state portate perché a noi dicono invece che manca il nulla osta. Quando siamo andati in carcere per far entrare le cose ci dicono che manca il consenso della direttrice”. E’ stata anche sottoposta a un intervento per un “polipo mucoso della cervice uterina” a gennaio. “Intervento a cui doveva essere sottoposta a marzo e ora le hanno detto che non si sa quando potrà andare al controllo, sia per i punti che per il post operatorio”, racconta ancora Rita.

