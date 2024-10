“Quando ho conosciuto Paolo era un ragazzo malinconico, che amava stare da solo. Io lo spinto a diventare più sociale, a uscire dalla solitudine”. Così, in una intervista rilasciata ben 10 anni fa a Panorama, Daniela D’Antonio, giornalista e moglie di Paolo Sorrentino dal 2011 dopo anni di fidanzamento. Erano amici d’infanzia, poi è sbocciato l’amore, coronato con la nascita di due figli (Anna e Carlo).

Sorrentino, la tragedia dei genitori e la trasferta per Empoli-Napoli

Sorrentino, ospite a Domenica In il 20 ottobre per presentare il suo ultimo film, Partenope, è molto legato alla moglie, conosciuta dopo la tragedia dei genitori, rappresentata anche nel film E’ stata la Mano di Dio, morti nel sonno nella casa di montagna a Roccaraso per “colpa di una stufa”. Sorrentino si salvò perché, grazie alla passione per il Napoli e per Maradona, ottenne il permesso proprio dai genitori di andare ad Empoli per seguire la trasferta della sua squadra del cuore. “A me Maradona ha salvato la vita. Da due anni chiedevo a mio padre di poter seguire il Napoli in trasferta, anziché passare il week end in montagna, nella casetta di famiglia a Roccaraso; ma mi rispondeva sempre che ero troppo piccolo. Quella volta finalmente mi aveva dato il permesso di partire: Empoli-Napoli. Citofonò il portiere. Pensavo mi avvisasse che era arrivato il mio amico a prendermi. Invece mi avvertì che era successo un incidente. […] Papà e mamma erano morti nel sonno. Per colpa di una stufa. Avvelenati dal monossido di carbonio”.

Daniela e Paolo, la passione per Masterchef

Daniela ha aiutato molto l’introverso Sorrentino. “Mi ha salvato, è stata il motore e la guida della mia vita” le parole del regista napoletano. D’Antonio ha anche raccontato una delle passioni del marito Paolo (oltre alla telecamera), ovvero quella della cucina e soprattutto del reality Masterchef. “Ogni giovedì Paolo fa la pizza e guardiamo insieme Masterchef e poi facciamo delle vere simulazioni con tanto di voti” rivelò sempre nell’intervista a Panorama.

