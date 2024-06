Tra le coppie protagonisti nella nuova edizione di Temptation Island, anche Jenny Guardiano (26) e Tony Renda (41). I due stanno insieme da cinque anni e convivono a Catania. La presenza al reality show è dovuta alla richiesta di Jenny, che nutre dei dubbi sulla fedeltà del compagno.

Chi è Tony Renda, il fidanzato di Jenny Guardiano a Temptation Island 2024

Già nella prima puntata la coppia ha fatto scintille. Tony Renda ha 41 anni e lavora come dj. Proprio per la sua occupazione è sempre in giro per feste private, eventi e serate di cui ci sono ampie tracce sui suoi profili social, specialmente Instagram. La sua fidanzata è Jenny Guardiano, 26 anni, che si occupa di extensionciglia, Laminazione & Trucco Semipermanente.

Secondo Jenny, quando ha conosciuto Tony “tre ragazze avevano le chiavi di casa sua”. L’uomo è spesso circondato da donne, e il rapporto nella coppia è minato da una mancanza di fiducia. “Una ragazza mi ha contattata e mi ha iniziato a mandare le foto delle sue conversazioni con Tony. Lui ha scritto ‘che bel culetto’ sotto la foto di questa ragazza” ha spiegato Jenny. Un’accusa a cui Tony ha risposto, giustificandosi: “Ma non l’ho scritto io, mi era stato hackerato il profilo”. “Sei un attore da Oscar” gli ribatte la ragazza.

Tutte le coppie di Temptation Island 2024

Oltre a Jenny e Tony, a “Temptation Island 2024” ci sono altre sei coppie: Alessia e Lino (30 e 29 anni), Gaia e Luca (24 e 32 anni), Ludovica e Christian (29 e 34 anni), Martina e Raul (26 e 23 anni), Siria e Matteo (22 e 33 anni) e Vittoria e Alex (34 e 36 anni).

