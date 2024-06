Inizierà stasera, giovedì 27 giungo, la nuova stagione Temptation Island in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:20 per continuare fino all’una di notte.

Il numero di puntate

C’è ancora una volta Filippo Bisciglia per la decima stagione al timone del programma, confermandosi il padrone di casa indiscusso. Nel cast, sette coppie, in vari gradi di crisi, hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Sono previste in totale sei puntate, più un tradizionale episodio bonus che, un mese dopo la fine del programma, mostrerà l’evoluzione delle relazioni. L’esperimento si svolge anche in questa stagione all’Is Morus Relais e dura 21 giorni, con le registrazioni effettuate qualche settimana prima della messa in onda.

Chi sono le coppie. Due concorrenti già eliminati

In totale sono sette le coppie presenti nel programma. E a quanto si sussurra ci sarebbe odore di squalifica per una di queste. È stata eliminata all”inizio del programma e sarà presto sostituita. I nomi dei protagonisti sono quelli di Alessia e Lino; Tony (41) e Jenny (26), fidanzati da cinque anni; Christian e Ludovica; Siria (22) e Matteo (33), fidanzati da sette anni; Gaia e Luca; Martina e Raul; Vittoria e Alex. “Quest’edizione è partita a bomba” ha annunciato Filippo Bisciglia.

Dove vedere le puntate

Chi desidera rivedere le puntate potrà farlo su Witty Tv, dove saranno disponibili anche video esclusivi e approfondimenti su tutte le coppie.

Redazione