Tanto spavento per Francesco Chiofalo, influencer e personaggio dello spettacolo che soltanto un mese fa era passato alla cronaca per il particolare intervento d9 cheratopigmentazione cui aveva scelto di sottoporsi. Il personal trainer romano, già concorrente di Temptation Island aveva scelto di schiarire il colore dei suoi occhi passando all’azzurro. “Stai bene, ma non sembri più te”, le aveva detto la fidanzata Drusilla Gucci. Tante le polemiche dopo che aveva scelto di mostrarsi sui social, e nelle ultime ore anche la prima vera complicazione. Recentemente infatti Francesco avrebbe avuto un malore improvviso documentando le sue ore difficili su Istangram, prima l’arrivo dei soccorsi a casa, poi il viaggio in ambulanza e la corsa al pronto soccorso. «Che disastro, non ci vedo neanche bene», ha detto il personal trainer davanti al suo telefono. Tutto per il momento tace, nessuna conferma né smentita.

Perché Francesco Chiofalo ha scelto di cambiare colore degli occhi

Sperava che il suo nuovo sguardo potesse dare il via a una fase nuova della sua vita, ed anche “ai rapporti umani con le persone”, Francesco. Aveva spiegato di pensare da sempre che il suo aspetto esteriore non lo rappresenta per come fosse veramente. “Io sono una persona buona di cuore, non ho mai fatto male nemmeno a una mosca, ma mi rendo conto che dal mio aspetto si percepisce tutt’altro”. Muscoloso, grande, e dalla voce profonda. “Sembro cattivo, aggressivo”, ammetteva Francesco, “uno di cui non fidarsi”. Per questo aveva pensato che un intervento per schiarire il colore degli occhi chiari potesse in qualche modo addolcire la sua apparenza.

Quanto costa e che rischi comporta la cheratopigmentazione

La cheratopigmentazione è un’intervento con a base la Tecnica FAK (femtosecond laser-assisted intra-stromal keratopigmentation), che consiste in due fasi: nella prima viene creata una sacca all’interno della cornea attraverso l’uso di un laser, per poi, nella seconda essere riempita da un pigmento naturale e biocompatibile. Permette al paziente di tornare a casa senza bendaggi, ma solamente con una lente a contatto protettiva da indossare nelle successive 24 ore. È un intervento dalla durata breve: 15-20 minuti al massimo e dal costo che oscilla tra i 7mila e i 10mila euro. Ma è anche molto pericoloso visto che rischia di creare cicatrici a livello corneale, rendendo quindi la cornea meno trasparente di prima, dando un effetto di visione distorto. E poi ci sono i rischi sulla dispersione del pigmento e sull’eventuale reazione che potrebbe avere l’occhio. Glaucoma incluso.

