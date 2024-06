Sono i single e le single che proveranno ad ammaliare le coppie dei concorrenti separate di Temptation Island 2024, e a distruggere il loro rapporto. Il reality inizierà questa sera giovedì 27 giugno, alle 21:20 su Canale 5 e oltre alla presentazione e al racconto delle storie degli amori in discussioni vedrà anche la partecipazione di una folta schiera di tentatori e tentatrici.

I profili dei tentatori

Tra i più giovani ci sono Fede, un personal trainer di 23 anni, Jakob, 24enne di Verona, è impiegato nell’impresa edile di famiglia. Giovanni, di 26 anni, lavora in un’azienda farmaceutica, Carlo, un imprenditore di 28 anni, gestisce diverse case vacanza. Maicol, 28 anni, e Fabio, 27 anni, condividono non solo la giovane età ma anche l’amore per la propria madre. Poi il 28enne Andy di Novara e Roberto, 30 anni, di Gela. Filippo, un 31enne sportivo con una laurea in Scienze Motorie, appassionato di padel e kitesurf, e in possesso di brevetti subacquei fino a 40 metri.

Andrea, che vive a Madrid, ha 32 anni e un figlio di 7 anni. Simone, anche lui 32enne, è un calciatore che ha militato in Serie B e C e sogna di diventare un allenatore di successo. Luigi, 33 anni, originario di Caserta, è un medico che durante il periodo del Covid ha visitato i pazienti a domicilio. Federico, 34 anni, ha vissuto a Londra dove ha lavorato come bartender, ma ora risiede a Faenza.

I profili delle tentatrici

Nel gruppo c’è invece Gaietta, una giovane di 23 anni originaria dell’Abruzzo, che vive a Milano dove studia, ma non è la più giovane. C’è infatti anche Noemi, 21 anni, è una modella e ballerina di Napoli e Jennifer, 22 anni, di Cosenza, studia per diventare giornalista e lavora come speaker radiofonica. E le coetanee Melania, 23 anni, di Padova, è appassionata di pole dance e studia mediazione linguistica, così come Siriana che a soli 24 anni, gestisce tre case di riposo di sua proprietà a Rieti. Nicole, 25 anni, sta studiando a Milano per diventare una personal trainer.

Sofia, 27 anni, vive a Perugia ma è nata in Uruguay; parla spagnolo, inglese, italiano e ha una buona conoscenza del portoghese. C’è poi Chiali che viene da Pordenone. Mara, 28 anni, di Taranto, ha recentemente aperto un’accademia per lashmaker. Island Karina, 28 anni, di Grosseto, che lavora come hostess. Tra le più grandi c’è poi Teresa, 32 anni, dopo un periodo trascorso a Londra, è tornata in Italia dove gestisce un e-commerce. Maika, 30 anni, di Roma, che lavora nei ristoranti di famiglia. Infine Marta, 33 anni, di Lucca, che gestisce un ristorante nonostante una laurea in design.

