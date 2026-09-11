L’ultima di Donald Trump, in ordine di tempo, è la promessa di una dote in denaro (5.000 dollari a cranio) a tutti gli elettori americani che voteranno i Repubblicani alle elezioni di midterm. Chiamiamolo voto di scambio, per quanto sia qualcosa di demenziale, immorale e oltretutto impraticabile. Ma tant’è, signori: questa è l’America di oggi. Usa Today, insomma.

È un’istantanea, un fermo immagine, quello che Francesco Costa “scatta” nel suo ultimo saggio, “Come se ne esce” (Mondadori), sugli Stati Uniti della seconda presidenza Trump, alle prese con la sua crisi più profonda: sociale, culturale, economica, geopolitica. Un libro affascinante anche per la bravura — non è piaggeria — del suo autore, che possiede la rara capacità di fare insieme da divulgatore e da analista, muovendosi tra libri, podcast e video-reportage con scioltezza ed efficacia. “Una completa, rapida e suggestiva mappa del percorso necessario”, ha scritto Walter Veltroni in una nota diffusa dall’editore, e viene da pensare che abbia ragione. Come ha detto Nicola Savino, Francesco Costa “buca” YouTube (nel mio caso ne seguo il canale), e ne condivido pienamente il giudizio dal punto di vista mediatico.

Tornando al libro: il caos che gli Stati Uniti riversano sul mondo è una sindrome multifattoriale, ed è giusto dire che la frustrazione americana — per dirla con un linguaggio clinico — è endogena, interna, viscerale: nasce da dentro, non da un contagio esterno. Come direbbe una locuzione evangelica (Marco 7,15): «Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro… Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male». Capovolta sul presente americano, quella logica dice una cosa sola: il caos non arriva da fuori, esce da dentro. Ed è da questa inversione che nasce un secondo titolo, ideale e speculare, per il libro di Costa: da “Come se ne esce” a “Come ci siamo entrati” — perché se il male nasce nel cuore, prima ancora di chiedersi come uscirne bisognerebbe chiedersi come ci si sia entrati. Da qui parte una riflessione che affonda nelle viscere di una società americana che Dario Fabbri definisce “depressa”, anemica di idee, senza una vera visione di sé e senza una missione verso il mondo fuori. Altro che Groenlandia da conquistare, se poi ci si sgretola al proprio interno. Non a caso è bastato un Canada con i contro-attributi di Mark Carney e i controdazi al 20% sui prodotti Usa a far sgonfiare la protervia del capo della Casa Bianca, a differenza di Ursula von der Leyen, che si era genuflessa al primo abbaiare di Trump. Tutt’altra postura, giusto?

La tesi del saggio — forse il più politico dell’autore, dicono alcuni lettori, ma non è un difetto, sia chiaro — è che il tempo di pace, ormai scricchiolante dopo oltre mezzo secolo di equilibri nati dalla fine della Seconda guerra mondiale, impone una scelta. Ossia: non arrivare a nuovi equilibri passando per una terza guerra mondiale. Anche perché ho sempre pensato che questa guerra (a pezzetti, già in atto, disse Papa Francesco) sarebbe l’ultima prima della catastrofe globale. Fermarsi sulla soglia dovrebbe essere, quindi, l’imperativo morale globale, a partire dai governanti, a partire dagli Stati Uniti. Che Uniti non lo sono, al loro interno. Aiutiamoli a casa loro, per dirla con uno slogan, e non a torto.

Il libro di Costa ci prende per mano e ci apre gli occhi sul cortocircuito americano, sulle contraddizioni dei democratici in primo luogo: le loro ipertrofie culturali e — diciamolo — il loro fariseismo in cerca di redenzione, dopo aver generato, per rigetto e rinculo, un partito repubblicano geneticamente modificato il cui figlio è oggi Trump. Un effetto che oggi diventa causa di altri mali, a scapito dell’Occidente. Un Trump che, insieme a Putin e Xi Jinping, forma il triumvirato del caos: povero di teoria, fortissimo nella pratica, cioè nell’impatto reale sulle democrazie.

Nell’America raccontata controcorrente da Costa, il lettore “ne esce” frullato: gli viene sbattuta in faccia una realtà nota a pochi, ma adesso resa esplicita. L’America governata da Trump non procede per negoziazione: impone, come ha fatto quando si è sfilata — tra le altre cose discutibili — dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le Nazioni Unite, scrive Costa, subirono lo stesso trattamento: fondi interrotti, condizioni per sbloccarli, pressioni varie. Il segretario generale António Guterres rispose che quei soldi erano un obbligo previsto dai trattati, quindi non negoziabili. Guterres scoprì che per Trump, invece, tutto è negoziabile: basta un pensiero estemporaneo, o un post su Truth. Gli Stati Uniti si comportano più da creditori che da garanti di un «ordine»: pretendono, a prescindere dai dati fattuali, da tutti coloro — l’Europa in primis — nati, a loro dire, per “fotterli”. Espressione cruda, lo so, ma è quella esatta.

La società americana saprà ritrovare la bussola? Dipende — lo dico senza troppi giri di parole — dai democratici, da come sapranno scrivere una visione del futuro: evocando, per fare un parallelo italiano, ciò che Enrico Mentana dice spesso dei progressisti nostrani. Qualche segnale, nelle pagine del libro, c’è già, anche se ancora timido e germinale: la linea neosocialista del partito democratico — Zohran Mamdani e Alexandria Ocasio-Cortez su tutti — sta vincendo le primarie con un programma che abbandona le spinte ultrawoke (lì sì che c’è stato, non da noi, sia chiaro) per occuparsi di politiche più pragmatiche, meno aleatorie: non tutte condivisibili, alcune prese di posizioni da respingere. Ma parliamo di orientamenti meno contraddittori degli anni scorsi e che -ad oggi – hanno presa sull’elettorato.

Le contraddizioni delle presidenze Obama e Biden, va detto, non sono certo mancate; tuttavia sono state però ampiamente superate, per intolleranza e immoralità, dall’attuale presidente: dai dazi imposti a mezzo mondo all’isolamento verso le organizzazioni internazionali, passando per l’inerzia sulla crisi ucraina fino all’illegalità della guerra contro l’Iran. Ad intra, gli smottamenti interni alla società, la polarizzazione estrema delle opinioni, il malgoverno di alcuni stati (gustosissimo, nel libro, il passaggio sulla ferrovia fantasma californiana, governata dai dem), lo strapotere delle Big Tech e la bolla finanziaria (attenzione che ci siamo) delle società che controllano lintelligenza artificiale suggeriscono, leggendo il libro, di continuare a cercare ostinatamente i fili nascosti del nostro amore per l’America, anche se l’America sembra aver smarrito l’amore per se stessa.

Giuseppe Trapani Giuseppe Trapani (Milano) è digital journalist per Il Riformista. Ha pubblicato saggi per Elledici (2017) e Santelli–Clandestine (2022).

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Giuseppe Trapani