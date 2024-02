La notizia sconvolgente del crollo nel cantiere di Firenze è arrivata a metà mattinata. Fin da subito la gravità della situazione è stata chiara e piano piano sono arrivati i messaggi di cordoglio e dolore degli esponenti politici, di tutti i colori.

Crollo cantiere, il messaggio della premier Meloni

“A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia” ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il minuto di silenzio di Schlein

“C’è stato un crollo al cantiere Esselunga a Firenze, facciamo insieme un minuto di silenzio per esprimere vicinanza a familiari vittime ed esprimere sostegno a chi si sta occupando dei soccorsi”. A dirlo è stata la segretaria del Pd Elly Schlein, durante il convegno in corso al Nazareno con le principali sigle del settore agricolo. “Quella della sicurezza sul lavoro è emergenza vera e l’Italia non può essere un Paese in cui si muore di lavoro o di stage, le istituzioni devono fare in modo che ci siano più controllori, più ispettori e prevenzione sui luoghi di lavoro. Mi sembra giusto dedicare un pensiero a chi sta lavorando per estrarre le vittime da sotto le macerie”.

Crollo cantiere, il commento di Renzi

“Dolore atroce per la tragedia dell’ex Panificio Militare di Firenze. Oggi non ci sono parole: solo il cordoglio e l’angoscia” ha scritto il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Insieme a lui, da Iv, sono arrivati anche altri messaggi di cordoglio. “La tragedia che non dovrebbe succedere, morire in questo modo è davvero inaccettabile. Come tutta Firenze, sono sotto choc per il drammatico incidente nel cantiere dell’Esselunga, esprimo il mio più profondo cordoglio per le vittime, ed il mio ringraziamento per chi in queste ore sta coordinando i soccorsi” ha detto Nicola Danti.

Il messaggio di Fontana e Calenda

“Esprimo cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita in un cantiere a Firenze. Giungano le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. Rivolgo un ringraziamento alle forze dell’ordine e a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e di ricerca dei dispersi”. A dichiararlo il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha dedicato un pensiero e un messaggio: “A nome mio e di tutta Azione, esprimo profondo cordoglio per i tragici fatti di Firenze. Un ringraziamento a chi si sta adoperando in questi minuti per i soccorsi. Morire sul lavoro, nel 2024, in Italia, è semplicemente inaccettabile”.

Il post del sindaco Nardella da Israele

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, da ieri in viaggio istituzionale in Israele e Palestina, ha scritto un post per commentare l’incidente. “Dolore e sgomento per la tragedia al cantiere del nuovo supermercato a Firenze. Seguiamo costantemente la situazione. Esprimo a nome mio e del Comune Firenze cordoglio per le vittime e ringrazio tutti i soccorritori in azione. In attesa di aggiornamenti sugli altri operai coinvolti”.

