Nella serata di ieri, un tragico incidente ha colpito un imprenditore edile di 46 anni residente a Corato, nella provincia di Bari. L’uomo stava lavorando su un terreno di sua proprietà situato in viale Boscarello, nella periferia della città. Secondo le prime informazioni emerse durante le indagini condotte dalla polizia del commissariato, stava operando con un’autogru equipaggiata di un cestello quando quest’ultimo si è sganciato all’improvviso dal suo punto di ancoraggio. Il personale medico del servizio di emergenza 118 è giunto sul luogo dell’incidente, ma purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La Procura di Trani ha immediatamente avviato un’indagine per accertare le cause dell’accaduto, aprendo un fascicolo per omicidio colposo. Nonostante ciò, non è stata disposta un’autopsia sul corpo dell’imprenditore, che è stato restituito alla sua famiglia.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale specializzato dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambientale e del Lavoro) dell’ASL di Bari, che ha collaborato alle operazioni di soccorso e agli accertamenti in corso.

