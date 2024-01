La polemica impazza per un fatto gravissimo che Fratelli d’Italia tenta di sminuire in tutti i modi. Raggiunto dai microfoni di tutte le testate giornalistiche italiane Delmastro ha raccontato la sua versione dell’incidente che ha coinvolto il deputato Pozzolo e la sua pistola durante i festeggiamenti per la notte di Capodanno 2024.

Delmastro: “Ho passato una giornata terribile”

Il genero di un agente della scorta di Delmastro è rimasto ferito da un colpo di pistola partito durante i festeggiamenti. Delmastro tenta in tutti i modi di prendere le distanze da quanto accaduto: “Ho passato una giornata terribile, che non riuscirò più a smaltire, mi sento veramente sfortunato...”. Così in una intervista a Repubblica il sottosegretario Andrea Delmastro.

La spiegazione di Delmastro sull’incidente: “Non ho visto niente”

Sull’incidente spiega.: “Era una festa in un Comune molto piccolo del Biellese. Anche il deputato Pozzolo ha una casa in quella zona. È passato davanti alla Pro Loco, ha riconosciuto le macchine della mia scorta e l’auto di mia moglie, e ha intuito che potevamo essere lì”, “Mi ha chiesto se più tardi poteva passare per un brindisi e io ovviamente gli ho detto di sì“.

Delmastro: “Sono basito, gli ho detto di venire ma mai avrei immaginato”

“Non so nulla della dinamica perché non ero presente quando è successo il fatto, e quando sono rientrato era già accaduto tutto” precisa Delmastro. Alla domanda “Perché un deputato va armato a una festa?” risponde: “È una stranezza certo. Io sono basito. Gli ho detto di venire, ma mai avrei immaginato che portasse una pistola. E poi poteva andare in ventimila posti e invece è venuto proprio lì… Se l’avessi immaginato gli avrei detto di non venire”.

