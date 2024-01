Scoppia il finestrino poco dopo il decollo di un Boeing 737 Max 9 della compagnia Alaska Airlines. Momenti di panico a bordo e pilota costretto ad un atterraggio d’emergenza pochi minuti dopo il decollo da Portland, in Oregon. A staccarsi un finestrino e un pezzo di parete del velivolo così come documentato da numerosi video virali sui social. Il Boeing 737 MAX 9, che era diretto in California con 174 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, ha avuto un problema ed è rientrato nello scalo di Portland alle 17,26 ora locale, 26 minuti dopo il decollo.

La Federal Aviation Administration ha aperto un’inchiesta e, intanto, la compagnia aerea americana Alaska Airlines ha fermato tutti i suoi 65 aerei Boeing 737-9. “A seguito di quanto accaduto sul volo 1282 abbiamo deciso come misura precauzionale di tenere a terra la nostra flotta di aerei 65 Boeing 737-9”, ha dichiarato il Ceo di Alaska Airlines, Ben Minicucci. “Ogni velivolo verrà riportato in servizio solo dopo che saranno completate tutte le nostre ispezioni di sicurezza e manutenzione”, ha aggiunto Minicucci, spiegando che i controlli dureranno alcuni giorni.

Il Boeing 737 Max, l’aereo ‘maledetto’, nel 2018 e nel 2019 si schiantò due volte, in Indonesia e in Etiopia causando centinaia di morti.

Aereo decolla e si stacca finestrino: “Risucchiato fuori con un ‘pop'”

L’equipaggio del volo 1282 ha spiegato di aver risposto a un allarme che segnalava un problema di pressurizzazione in cabina liberando le mascherine d’ossigeno per i passeggeri. Foto pubblicate su X dall’authority per l’aeronautica civile Usa, la Federal Aviation Administration (Faa) mostrano che uno dei finestrini mancava dopo essere volato via. Uno dei passeggeri presenti sul volo, Kyle Rinker, ha spiegato che poco dopo il decollo da Portland il finestrino è stato risucchiato fuori con un ‘pop’. “Ma è stato tutto improvviso e non ci siano accorti di quanto era accaduto finché non sono venute giù le mascherine”, ha raccontato Riker.

La testimonianza di un passeggero: “Risucchio ha sfilato camicia”

Un altro dei 174 passeggeri a bordo ha raccontato che un giovane passeggero seduto vicino al finestrino esploso in volo poco dopo il decollo, si è visto sfilare di dosso la camicia dal potente risucchio da depressurizzazione creato dal foro apertosi nella fusoliera, che ha gettato il suo indumento fuori dall’aereo. “C’è stato un forte boato sul lato sinistro posteriore. C’è stato poi un rumore come di vento e in pochi istanti sono calate le mascherine e tutti se le sono infilate”, ha raccontato a Sky News.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo