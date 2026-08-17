L’oggetto della delibera recitava “servizio a garanzia e tutela del patrimonio aziendale”. Una formulazione che non lasciava trasparire quello che sarebbe accaduto per dodici mesi dentro l’Ulss 2 Marca trevigiana: la verifica, affidata a un’agenzia investigativa privata, che il personale rispettasse obblighi contrattuali, contratti collettivi e codice di comportamento aziendale, quest’ultimo approvato il 13 novembre 2024. L’atto porta la data del 20 dicembre 2024 e, riferisce la Tribuna di Treviso che per prima lo ha reso noto, la firma dell’intera direzione strategica, allora guidata dal direttore generale Francesco Benazzi. Affidamento diretto alla Global Investigazioni srl di Padova, da gennaio a dicembre 2025, 130mila euro più Iva: 158.600 complessivi.

Il focus, secondo quanto riferito dalla direzione amministrativa ai quotidiani del gruppo Nem, riguardava assenteisti e abuso dei permessi. Interpellato dalla Tribuna sui motivi della decisione, Benazzi avrebbe risposto “non mi ricordo“, precisando in seguito di non ricordare i passaggi amministrativi pur conoscendo le ragioni per cui l’azienda si mosse.

I numeri sono usciti a rate, e restano quelli trapelati dalla stampa locale: nessun atto ufficiale li ha finora confermati. Le segnalazioni avrebbero riguardato sei professionisti, quattro medici e due infermieri; per cinque gli investigatori avrebbero raccolto riscontri, tre avrebbero ricevuto richiami e provvedimenti disciplinari, due fascicoli sarebbero stati trasmessi in Procura (passaggio che non equivale ad alcun accertamento di responsabilità). Uno solo sarebbe risultato estraneo a ogni addebito. La relazione finale è andata all’ufficio personale, che ha poi secretato gli esiti. Nessun nome è stato reso pubblico.

Il 29 dicembre, a ridosso della scadenza dell’incarico, tre chirurghi si sono visti revocare l’autorizzazione all’attività intramuraria: un provvedimento amministrativo, non un accertamento penale. L’azienda ha escluso qualsiasi correlazione con il lavoro dell’agenzia. Benazzi ha difeso la scelta in una nota: fondati sospetti, segnalazioni mirate, un’inchiesta interna decisa anche a tutela della stragrande maggioranza dei professionisti. Chi lavora contro l’interesse dei trevigiani, ha aggiunto, non può restare al suo posto; affidarsi a un’agenzia esperta e discreta non dovrebbe essere una notizia. Il punto è che l’ex dg non è una figura amministrativa qualsiasi: il suo nome viene accostato da tempo, in ambienti trevigiani, alla corsa per Ca’ Sugana, nell’ipotesi che nel 2027 il sindaco Mario Conte scelga di candidarsi alle politiche. Sono ricostruzioni giornalistiche che nessuno dei due ha confermato. Ma se quel percorso si aprisse, la deliberazione del 20 dicembre entrerebbe nel dibattito elettorale.

La reazione dei sindacati non ruota attorno ai furbetti. La Cgil, che ha parlato di vicenda inverosimile e di sorveglianza di massa, chiede gli atti e ricorda come la Cassazione abbia ribadito che il controllo affidato ad agenzie investigative non possa avere per oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, ma debba limitarsi ad atti illeciti specifici sorretti da fondato sospetto. L’azienda richiama invece una pronuncia della Corte dei conti che a certe condizioni ammette il ricorso a investigatori privati anche nel pubblico. Le organizzazioni lamentano di non essere state informate per l’intera durata dell’incarico e hanno chiesto un tavolo al nuovo direttore generale Giancarlo Bizzarri, in carica dal 1° marzo ed estraneo alla vicenda, che ha assicurato il confronto nelle sedi istituzionali.

In Consiglio regionale il fronte critico è trasversale: Nicolò Rocco di Azione e Rossella Cendron delle Civiche Venete hanno chiesto atti ed esiti; da Treviso, Luigi Calesso di Coalizione civica solleva la natura generalizzata dell’operazione e il mancato coinvolgimento della Conferenza dei sindaci. Il consigliere Riccardo Szumski, medico di medicina generale per decenni, indica il passaggio a suo giudizio più insidioso: l’accordo sul trattamento dei dati avrebbe previsto che l’attività investigativa potesse riguardare non soltanto dipendenti e collaboratori, ma anche pazienti e utenti, comprese le informazioni sulla salute e sull’appartenenza sindacale. E pone la domanda che l’ispezione dovrà sciogliere: 158.600 euro pubblici, sostiene, non si giustificano dimostrando che l’incarico fosse legittimo, ma provando che fosse utile, necessario, proporzionato. I tre aggettivi che il regolamento europeo impone a chiunque tratti dati personali.

Il caso è trevigiano solo per anagrafe, e nessun profilo di illegittimità è stato finora accertato: la Regione ha mandato gli ispettori, la relazione è attesa in questi giorni, a Roma nessuno ha depositato atti. Il crinale, per la giurisprudenza, passa dalla natura della segnalazione: mirata, e l’incarico regge; esplorativa, e diventa controllo occulto. La domanda che vale per tutte le aziende sanitarie italiane, però, sta già negli atti dell’Ulss 2: che cosa fa un direttore generale quando i controlli interni che la legge gli ha dato non gli bastano più?

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Mario Alberto Marchi