Ha avvisato, allertato i genitori di essere stato rapito, sequestrato da due banditi calabresi. 1.500 euro il riscatto da pagare per restituire quel figlio, sano e salvo. Le telefonate, le minacce, l’appuntamento per consegnare i contanti. Tutto falso: se ne sono accorti subito i carabinieri di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. E infatti è finita con gli ideatori della manovra denunciati per violenza privata e procurato allarme in concorso.

Protagonista della vicenda – che potrebbe sembrare grottesca o anche comica: in realtà è un dramma scaturito dalla tossicodipendenza – un 35enne. Secondo quanto ricostruito da Il Corriere della Sera Milano l’uomo avrebbe dovuto saldare un debito legato alla sua dipendenza. Non era la prima volta che escogitava un piano per chiedere e ottenere soldi dai genitori anziani.

Il sequestro era stato interamente simulato con due complici, di 38 e 49 anni, già noti alle forze dell’ordine, denunciati per violenza privata e procurato allarme in concorso. I due hanno chiamato e con finto accento calabrese hanno chiesto il riscatto arrivando a sostenere che se la richiesta non fosse stata subito soddisfatta avrebbero “fatto a pezzi” il figlio.

La madre e il padre del 35enne, pur angosciati dalle minacce, hanno fiutato lo stratagemma e chiesto aiuto ai militari. È bastato poco per capire che il sequestro era inventato di sana pianta e legato ai problemi di tossicodipendenza del giovane uomo. Le forze dell’ordine sono intervenute con abiti civili all’appuntamento per la consegna del denaro di fronte a un bancomat di Seregno. Hanno bloccato i tre, arrivati a bordo di una Bmw con targa ceca, e li hanno portati in caserma.

Secondo quanto scrive il quotidiano tutta la vicenda sarebbe stata ispirata da quella che aveva coinvolto Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli, che nel 2016 era stato accusato di “falsa denuncia” dopo aver simulato un sequestro di persona: l’imprenditore avrebbe in quel caso finto una specie di sequestro per chiedere 10mila dollari alla famiglia.

