Quattro punti in tre partite e ora arriva l’esame Manchester. La Roma torna a giocare in Champions League dopo il successo contro lo Slovan Bratislava che ha smorzato la delusione per l’incredibile rimonta subita dal Real Madrid in casa, in una gara che i giallorossi stavano conducendo per 3-1. L’esame d’inglese arriva contro uno dei peggiori United degli ultimi anni, ma l’ambiente ostile dell’Old Trafford, il valore tecnico degli avversari e le ultime notizie dall’infermeria, invitando i giallorossi all’estrema cautela.

Lo stato di forma di Manchester United e Roma

I Red Devils attraversano un momento complicato in Champions League. Nelle ultime 10 partite della competizione hanno incassato sette sconfitte, ottenendo appena due vittorie e un pareggio: si tratta della peggior striscia negativa del club in un arco di 10 gare nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Inoltre, lo United ha perso tre incontri consecutivi nella stessa edizione del torneo soltanto in un’altra occasione, nella stagione 2004/05.Anche la Roma deve fare i conti con numeri poco incoraggianti, soprattutto lontano dall’Olimpico. I giallorossi hanno vinto appena due delle ultime 20 trasferte di Champions League, collezionando sei pareggi e 12 sconfitte. A preoccupare è soprattutto il rendimento difensivo: la squadra capitolina subisce almeno un gol da 32 partite esterne consecutive nella competizione. Le statistiche sul possesso palla raccontano, tuttavia, una Roma capace di imporre il proprio gioco. Nella Champions League 2026/27, la squadra giallorossa registra una media del 61,3%, inferiore soltanto a quella del Barcellona, che guida questa speciale classifica con il 65,4%. Il Manchester United, invece, mostra difficoltà nel limitare la circolazione avversaria: con 1.781 passaggi concessi agli avversari, i Red Devils figurano tra le squadre più permissive del torneo, preceduti soltanto dallo Slovan Bratislava (2.026) e dal Feyenoord (1.864).

La Roma crede in Malen

Tra i protagonisti più attesi della partita c’è Donyell Malen: l’attaccante olandese ha già partecipato a cinque reti in questa edizione della Champions League, firmando tre gol e due assist. Un rendimento che gli permette di eguagliare il proprio record personale di coinvolgimenti in gol in una singola stagione europea, stabilito nel 2020/21 con il PSV in Europa League. Malen guida inoltre la classifica dei tocchi nell’area di rigore avversaria, con 26 presenze nel cuore delle difese rivali: un dato che conferma la sua centralità nella manovra offensiva giallorossa.

Dove vedere Manchester United-Roma in tv e streaming

La partita Manchester United-Roma sarà trasmessa su Sky Sport Calcio. In streaming sarà disponibile su NOW TV, con il pass sport attivo, e su Sky Go per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni di Manchester United e Roma

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, De Ligt, Maguire, Amass; Baleba, Andrey Santos; Mbeumo, Bruno Fernandes, Mount; Cunha.

Roma (3-4-2-1): De Marzi; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen

Gollini verso il forfait, pronto l’esordio di De Marzi

Intanto una brutta notizia è arrivata durante la rifinitura mattutina che i giallorossi hanno svolto a Manchester, durante la quale Gollini ha accusato un problema alla schiena che gli impedirà molto probabilmente di scendere in campo questa sera. Il portiere giallorosso – già chiamato a sostituire l’infortunato Svilar – ha provato alcune infiltrazioni per alleviare il risentimento, e nel tardo pomeriggio svolgerà un provino definitivo. In caso di assenza confermata Gasperini dovrà scegliere un titolare tra Vásquez e De Marzi, entrambi (o per scelta tecnica, o per giovane età) ai margini del progetto. Proprio quest’ultimo, classe 2006 italo-statunitense proveniente dalla Primavera, è il favorito per una maglia dal primo minuto. L’esordio in una partita in Champions ancor prima che in campionato sarebbe senz’altro singolare, ma non un unicum. Nel 2018 toccò a Zaniolo, in un teatro non inferiore a quello dell’Old Trafford: il Santiago Bernabeu.

Redazione

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Luca Frasacco