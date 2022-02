Il Consigliere Buschini, già Presidente del Consiglio della Regione Lazio esprime la sua felicità attraverso una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook

“Care amiche e cari amici, la nomina a coordinatore della maggioranza in Regione Lazio mi riempie di orgoglio e soddisfazione.

Un ruolo prestigioso che porterò avanti con il massimo impegno in questo anno che ci separa dal voto e nel corso del quale porteremo in approvazione provvedimenti molto importanti per i cittadini.

Uscire definitivamente dalla pandemia, alleviare le sofferenze economiche e sociali di chi è stato colpito e offrire opportunità a chi vuole fare impresa, a chi cerca lavoro, a chi studia.

Saremo al fianco di tutte e di tutti, come sempre

Lasciatemi ringraziare i capigruppo della maggioranza, con i quali condivideremo passo passo questo lavoro, le consigliere ed i consiglieri, Marco Vincenzi , Daniele Leodori ed il Presidente Zingaretti.

Un abbraccio alle democratiche ed ai democratici della nostra provincia, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile”.

Redazione