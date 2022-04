Il 27 aprile prossimo lo Stato del Texas eseguirà la condanna a morte di Melissa Lucio. Temevamo potesse accadere già il 6 marzo 2021, allorquando il plenum della Corte d’appello federale del Texas, rivedendo la precedente decisione assunta nella composizione collegiale di tre giudici il 19 luglio 2019 che ne aveva annullato il verdetto di colpevolezza, aveva ripristinato la sua condanna alla pena di morte. Ora per la sua esecuzione c’è anche la data: se nulla accade, Melissa sarà giustiziata il 27 aprile prossimo.

È assolutamente urgente intervenire per fermare la mano del boia. È incredibile e inumano che ai giorni nostri esista ancora la pena di morte ma purtroppo così è. Nessuno Tocchi Caino – Spes contra spem, unendosi agli appelli che da tante parti si stanno levando, chiede dunque:

– al Procuratore Distrettuale della Contea di Cameron Luis. V. Saenz di revocare il mandato di esecuzione e di indagare nuovamente sul caso;

– al Texas Board of Pardons and Paroles di raccomandare al Governatore del Texas la clemenza per Melissa Lucio;

– al Governatore del Texas Greg Abbot di concedere a Melissa Lucio la grazia. O quantomeno di commutarne la pena.

Redazione