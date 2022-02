È morto dopo una tragica sequenza di schianti, una specie di carambola, mentre lavorava al cantiere sul bordo della strada. La tragedia stamattina, a Vada, nel comune di Rosignano Marittimo, sul litorale sud della costa livornese. L’incidente è avvenuto lungo la strada della Torre. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanze del 118, i carabinieri e la Polizia municipale di Rosignano Marittimo e i Vigili del Fuoco. Non c’è stato niente da fare. Altre due persone coinvolte nello schianto.

Secondo le prime e frammentarie ricostruzioni l’uomo sarebbe stato travolto nei pressi del cantiere. Lapresse scrive che l’uomo è rimasto schiacciato dopo che un suv che procedeva in direzione sud, da Cecina verso Vada, si è scontrato con una piccola utilitaria guidata da un’anziana che, fuori controllo, ha travolto l’operaio schiacciandolo contro il camion fermo nel cantiere.

Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, per l’operaio non hanno potuto fare niente i sanitari accorsi sul posto. La vittima aveva 56 anni, si chiamava Marco Cecchi secondo Il Corriere della Sera. L’incidente intorno alle 11:00 di stamane. Coinvolte nel tragico schianto altre due persone. Nell’impatto è rimasto infatti ferito un collega 32enne della vittima, finito incastrato sotto il mezzo pesante e soccorso. L’uomo ha riportato politraumi, non sarebbe in pericolo di vita ed è stato traportato all’ospedale di Cecina. La donna alla guida dell’automobile è rimasta lievemente ferita. È stata trasportata anche lei in codice giallo al pronto soccorso di Cecina.

Il Tirreno scrive invece secondo la polizia municipale una delle due vetture non avrebbe rispettato la precedenza e l’altra, per evitarla, avrebbe sbandato andando a investire gli operai. Resta ancora tutto da chiarire. I carabinieri e la polizia municipale indagano per chiarire con esattezza la dinamica del tragico incidente. Sul posto era arrivato anche l’elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare.

