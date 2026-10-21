Nei prossimi giorni a Milano i riflettori si accenderanno su una nuova e affascinante frontiera degli investimenti alternativi. In vista dell’imminente evento “Oltre i Mercati Tradizionali”, che si terrà il prossimo 28 ottobre alle 18:30 presso Copernico Centrale (Via Copernico 38), si approfondiranno i temi al centro del dibattito contemporaneo sulla finanza. Questo appuntamento esclusivo, organizzato da Sport Trading Life e rivolto a un pubblico selezionato di investitori, manager ed esperti del settore, vedrà esplorare le dinamiche dei Prediction Markets come nuova asset class, arricchito da interventi di spicco, tra cui quello di Alberto Zaffignani, Presidente Italia di ICMA.

Per l’occasione, Davide Renna, imprenditore e sport trader di successo con oltre vent’anni di esperienza sul campo e di fama nazionale, ci ha concesso un’intervista. Per introdurre l’argomento e prepararsi a questo importante momento di confronto, di seguito viene proposta l’intervista integrale, in cui si analizzano i confini tra scommesse e mercati finanziari, il ruolo della psicologia nel trading e l’evoluzione del quadro normativo europeo.

Davide Renna, imprenditore e pioniere dello sport trading con oltre vent’anni di esperienza sul campo. Si parla sempre più spesso di prediction markets, un settore che muove oggi decine di miliardi di dollari di scambi annui. Di cosa stiamo parlando esattamente? È l’evoluzione della scommessa o un vero e proprio mercato finanziario?

I prediction markets sono mercati nei quali si negoziano probabilità relative a eventi futuri. A differenza dei mercati finanziari tradizionali, dove il prezzo riflette il valore attribuito a un’azienda o a uno strumento finanziario, qui il prezzo esprime la probabilità che un determinato evento si verifichi. Possono riguardare elezioni politiche, indicatori economici, decisioni istituzionali e, sempre più spesso, eventi sportivi. La loro caratteristica è che queste probabilità diventano negoziabili: il partecipante può assumere una posizione e, quando il mercato lo consente, chiuderla prima che l’evento si realizzi, beneficiando o risentendo delle variazioni di prezzo. La distinzione tra scommessa e mercato finanziario non è però soltanto una questione di funzionamento. Dipende anche dalla natura dei contratti e dal quadro normativo. Personalmente vedo nei prediction markets un fenomeno che avvicina due mondi storicamente separati, quello delle scommesse e quello dei mercati finanziari, e che proprio per questo richiede nuove competenze e una riflessione regolamentare approfondita.

Lei ha fondato Sport Trading Life nel 2021 per portare alfabetizzazione finanziaria in questo settore. Nel suo recente libro “Sport trading: un viaggio tra competenza e mindset” insiste in modo quasi ossessivo sulla gestione dell’energia mentale. Quanto pesa la psicologia rispetto all’algoritmo o all’analisi dei dati?

Dopo oltre venticinque anni di attività ho maturato una convinzione: le competenze tecniche sono indispensabili, ma non sufficienti. Puoi avere un ottimo modello di analisi, conoscere profondamente il mercato e individuare un’opportunità, ma se non sei nelle condizioni mentali per interpretarla e gestirla correttamente, tutto questo può perdere valore. Per questo nel mio libro attribuisco tanta importanza alla gestione dell’energia mentale. Non parlo semplicemente di controllare le emozioni, ma di creare le condizioni personali che permettano di prendere decisioni di qualità: lucidità, concentrazione, equilibrio e capacità di accettare l’incertezza. Oggi stiamo sviluppando strumenti di intelligenza artificiale che replicano e amplificano il mio processo decisionale, ma la base rimane l’esperienza umana. Credo profondamente nell’integrazione tra tecnologia, metodo e intuizione professionale. Un algoritmo può amplificare le nostre capacità, ma non dovrebbe farci perdere la consapevolezza e la responsabilità delle nostre decisioni.

Lei si definisce un global worker molto prima che diventasse una moda. Risiede in Slovenia da anni, opera su asse Milano-Portorose-Malta. Quanto questa sua ricerca radicale della libertà influenza il suo modo di fare impresa?

La libertà è sempre stata una delle motivazioni più importanti del mio percorso professionale. Non l’ho mai interpretata semplicemente come la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo, ma soprattutto come la capacità di scegliere come organizzare il mio tempo, quali progetti sviluppare e quali priorità dare alla mia vita. Vivere e lavorare tra Paesi diversi mi ha insegnato a confrontarmi con culture, mentalità e modelli imprenditoriali differenti. È un’esperienza che amplia la prospettiva e aiuta a non considerare il proprio ambiente di origine come l’unico possibile. Naturalmente la libertà comporta anche una grande responsabilità. Non avere una struttura tradizionale che scandisce le tue giornate significa dover sviluppare disciplina, autonomia e capacità organizzativa. Credo che questa combinazione tra libertà e responsabilità abbia influenzato profondamente sia il mio approccio allo Sport Trading sia il mio modo di fare impresa.

Un consiglio operativo a chi guarda oggi ai prediction markets chiedendosi come iniziare senza farsi male?

Il primo consiglio è non confondere la facilità di accesso a un mercato con la capacità di operarci professionalmente. Oggi la tecnologia permette di assumere posizioni in pochi secondi, ma dietro una decisione consapevole devono esserci competenze, esperienza e una corretta percezione del rischio. Suggerirei di partire dalla comprensione del funzionamento dei mercati, delle probabilità e dei meccanismi di formazione dei prezzi, senza avere fretta di impiegare capitale. E soprattutto di verificare il quadro normativo e le autorizzazioni della piattaforma utilizzata. Credo che il punto di partenza debba essere la formazione del proprio giudizio, non la ricerca di un guadagno immediato. I mercati possono essere straordinari strumenti di crescita personale e professionale, ma soltanto quando vengono affrontati con consapevolezza, disciplina e rispetto del rischio.

Guardando al quadro normativo, qual è lo stato dell’arte in Italia e in Europa per quanto riguarda la regolamentazione dei prediction markets e dello sport trading, e quali passi dovrebbero compiere le istituzioni per accompagnare questa maturazione del settore?

Credo che ci troviamo in una fase di trasformazione importante. I prediction markets stanno mettendo in discussione una distinzione storica tra mercati finanziari e scommesse, perché introducono strumenti negoziabili il cui valore dipende dalla probabilità di eventi futuri. In Europa, però, non esiste ancora un quadro normativo unico e specifico per tutti i prediction markets. A seconda delle caratteristiche del prodotto, possono trovare applicazione le normative finanziarie oppure quelle nazionali sul gioco. In Italia lo Sport Trading opera prevalentemente nell’ambito dei mercati regolamentati del betting, mentre i prediction markets pongono questioni giuridiche ulteriori, che non possono essere risolte semplicemente definendoli strumenti finanziari. Ritengo che le istituzioni debbano innanzitutto approfondire il fenomeno, comprenderne le caratteristiche e distinguere le differenti modalità operative. Servono regole chiare, trasparenza, protezione degli utenti e percorsi di professionalizzazione. Il mio auspicio è che si possa avviare un confronto serio tra operatori, professionisti, mondo accademico e istituzioni per costruire un contesto più maturo, nel quale innovazione e tutela possano evolvere insieme. La legittimazione di un settore passa prima di tutto dalla sua capacità di sviluppare competenze, responsabilità e regole condivise.

Emanuele Cristelli Nato nel 1995, vivo a Trieste, laureato in Cooperazione internazionale. Consulente per le relazioni pubbliche e istituzionali, ho una tessera di partito in tasca da quando ho 15 anni. Faccio incontrare le persone e accadere le cose, vorrei lasciare il mondo meglio di come l'ho trovato. Appassionato di democrazia e istituzioni, di viaggi, musica indie e Spagna.

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Emanuele Cristelli