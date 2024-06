Altri suicidi nelle carceri. Altri detenuti che si sono tolti la vita. Questa volta nel giro di 24 ore sono stati quattro i suicidi tra gli istituti di Ariano Irpino, Biella, Sassari e Teramo tra venerdì e sabato. Nel 2024, in questi primi cinque mesi e mezzo, le persone che si sono suicidate in un carcere sono state 44, una ogni quasi tre giorni. Un bilancio tragico ancora parziale purtroppo, visto che se dovesse continuare questo trend potrebbe portare il 2024 a superare il 2022 come anno peggiore, quando i suicidi sono stati 85.

Suicidi in carcere, l’allarme di Antigone

L’allarme viene lanciato da mesi, se non da anni. Così il presidente di Antigone Patrizio Gonnella: “Quella dei suicidi in carcere è un’emergenza nazionale. Se in una città di 60.000 abitanti si suicidassero 44 persone in pochi mesi non parleremo di altro”. “Per questo Governo e Parlamento se ne devono occupare in via prioritaria, anche a fronte di una situazione di sovraffollamento sempre più grave, con oltre 14.000 persone detenute senza un posto regolamentare, condizioni di vita sempre più difficili per i reclusi e di lavoro faticosissime per gli operatori penitenziari” ha aggiunto Gonnella.

Luca Sebastiani