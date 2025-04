Chi è che non vuole fermare davvero le guerre in corso in Ucraina e a Gaza? Da una parte Putin che continua a bombardare in maniera indiscriminata, colpendo civili e infrastrutture, e intensifica gli attacchi proprio in questi giorni in cui Trump e Zelensky si siedono uno di fronte all’altro con una volontà manifesta di pace.

Dall’altra parte, a Gaza, i terroristi di Hamas sempre in questi giorni, nel silenzio accondiscendente dei media occidentale, rifiutano esplicitamente ogni possibilità concreta di negoziato e di pace perché trattengono ostaggi innocenti, continuando ad alimentare la spirale di violenza.

Spesso di fronte alla complessità delle guerre noi tendiamo a rifugiarci dietro la comoda banalità del ‘sono tutti responsabili‘. Ma le domande bisogna farsele e partendo dai fatti non dobbiamo essere vili e voltare la faccia dall’altra parte.

La pace, obiettivo che tanto sbandieriamo ipocritamente nelle manifestazioni, si ottiene partendo dalla conoscenza dei fatti e denunciando ogni giorno chi alimenta effettivamente l’odio e la guerra.

Claudio Velardi