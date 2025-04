Incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky poco prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro. I due presidenti sono tornati a discutere faccia a faccia dopo il ricevimento di alcune settimane fa alla Casa Bianca, come confermato dai rispettivi portavoce. Il colloquio tra i due leader è durato circa 15 minuti e si è svolto all’interno della Basilica. I due hanno concordato di rivedersi al termine della cerimonia funebre per proseguire il dialogo. Da Kiev il colloquio è stato definito “produttivo”, successivamente Zelensky è stato visto dialogare anche con Macron e Starmer.

Posti distanti in platea

Al Tycoon e alla moglie Melania è stato assegnato un posto in prima fila, accanto al presidente finlandese da un lato e al presidente estone dall’altro. A completare la fila d’onore, Re Felipe di Spagna, il presidente francese Emmanuel Macron con la moglie Brigitte. Anche Volodymyr Zelensky ha preso posto in prima fila, sebbene a una certa distanza da Trump. Per l’occasione, il leader ucraino ha abbandonato la consueta divisa verde militare, presentandosi con abiti scuri: una giacca nera e una camicia — pur mantenendo uno stile sobrio.

Redazione

Luca Frasacco