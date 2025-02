Una lite in diretta tv. Protagonisti Donald Trump e Volodymyr Zelensky direttamente nello studio ovale della Casa Bianca, davanti a decine di giornalisti e in mondovisione. Prima le scaramucce a distanza, con il leader ucraino che ha definito Putin un “killer“, confidando poi che Kiev “non scenderà a compromessi con un assassino sul nostro territorio”. Dall’altro lato Trump aveva annunciato che il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia è “ragionevolmente vicino” e ha accolto con favore un “accordo molto equo” sulle risorse minerarie dell’Ucraina.

Trump a Zelensky: “Ti metti in una pessima posizione”

Poi nel corso della conferenza stampa la situazione degenera e si assiste allo scontro frontale tra i due. Parole durissime quelle di Trump che prima rivendica l’aiuto fornito (“Senza le armi americane la guerra sarebbe finita in due settimane”), poi ammonisce Zelensky (ieri ha negato di averlo definito un dittatore) con un perentorio “non sei una persona sveglia” perché il leader ucraino è restio ad “accettare il cessate il fuoco”. Un cessate il fuoco da accettare senza condizioni, secondo la visione di Trump, perché “non hai carte in mano” e non puoi dire a Washington “voglio questo, voglio quello”, perché così “ti metti in una pessima posizione”. Poi con voce alta ha tagliato corto: “Dovete essere riconoscenti”. In risposta, il presidente ucraino ha detto di essere venuto negli Stati Uniti “non per giocare a carte”.

Trump: “Stai giocando con terza guerra mondiale”

The Donald rilancia: “Fai l’accordo o noi siamo fuori“. E poi minaccia: “Stai giocando con la terza guerra mondiale”. Tra i due litiganti interviene, in soccorso di Trump, anche il vicepresidente JD Vance che ha criticato l’atteggiamento di Zelensky: “E’ irrispettoso venire nello Studio Ovale e litigare di fronte ai media americani”. Poi ha ricordato a Zelensky di essere andato in Pennsylvania a fare campagna elettorale per Joe Biden.

“Zelensky ha mancato di rispetto agli Usa”

Dopo la conferenza stampa, Trump sul social Truth ha aggiunto: “Il presidente Zelensky non è pronto per la pace se l’America è coinvolta, perché ritiene che il nostro coinvolgimento gli dia un grande vantaggio nei negoziati. Non voglio un vantaggio, voglio la Pace. Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d’America nel loro amato Studio Ovale. Può tornare quando sarà pronto per la pace”.

In precedenza il presidente americano, parlando ai giornalisti prima dell’incontro con Zelensky, ha chiarito di non essere pro Putin a prescindere, sottolineando che gli Stati Uniti si trovano “nel mezzo” tra Kiev e Mosca, e ha ribadito di essere “sia dalla parte della Russia che dell’Ucraina”. “Voglio solo che si risolva”, ha aggiunto. “Volete che dica cose davvero terribili su Putin e poi dica, ‘ciao, Vladimir. Come stiamo andando con l’accordo?’ Non funziona così. Non sono allineato con nessuno. Sono allineato con gli Stati Uniti d’America, e per il bene del mondo”.

