Dopo aver dato prova di grande partecipazione popolare, raggiungendo e superando in pochi giorni il numero di firme necessarie per essere convocato, e dopo la validazione delle firme da parte della Corte di Cassazione, il Referendum Cannabis attende ora il vaglio per ammissibilità da parte della Corte Costituzionale.

In vista di questo momento, il Comitato Promotore del Referendum Cannabis organizzerà – venerdì 4 Febbraio 2022, a partire dalle ore 15:00, presso il Centro Congressi Cavour di Roma – un seminario giuridico per approfondire le motivazioni di diritto costituzionale e penale a sostegno della proposta referendaria.

L’evento è gratuito, la partecipazione dà diritto a n. 2 crediti formativi in materia ordinaria attribuiti dal CNF. Per ricevere i crediti è necessario seguire i lavori attraverso la piattaforma e-learning Gestiolex.

Redazione