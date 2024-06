Tra i ballottaggi rilevanti in questa tornata di elezioni amministrative spicca quello di Bari, dove si sono sfidati da una parte Vito Leccese, candidato del centrosinistra con il Pd e altre liste civiche, e dall’altra Fabio Romito, appoggiato dal centrodestra. A trionfare è stato Leccese.

Elezioni Bari, risultati al primo turno

Nel primo turno dell’8 e il 9 giugno per la guida di Bari hanno corso in cinque candidati: oltre a Fabio Romito e Vito Leccese, ques’ultimo ex capo di gabinetto dell’uscente Decaro, anche Michele Laforgia, candidato per il Movimento Cinque Stelle e altre liste civiche, Sabino Mangano, con alle spalle una coalizione di civici, e Nicola Sciacovelli di ItalExit. Leccese aveva ottenuto il 48,2% dei voti, Romito il 29,12% e Laforgia 21,75%. Lo stesso Laforgia ha appoggiato per il ballottaggio Leccese, spianando la strada alla vittoria del candidato democratico.

Risultati elezioni ballottaggio Bari

Numeri bassi per quanto riguarda l’affluenza a Bari per il ballottaggio che si è fermata al 37,53%. Al primo turno era stata al 58,17%. Dai primi dati, con 150 sezioni scrutinate su 345, Vito Leccese ha ricevuto il 70,14% delle preferenze contro il 29,86% di Fabio Romito.

La sconfitta di Romito

Proprio Romito ha ammesso la sconfitta: “Auguri a Vito Leccese nuovo sindaco di Bari in continuità con la precedente amministrazione. La politica dovrà porsi qualche interrogativo perché a scegliere il nuovo sindaco è stato poco più di un terzo della popolazione. Vuol dire che la gran parte di Bari non si è appassionata alla campagna elettorale e ha scelto di non appassionarsi a queste amministrative e credo che la politica debba proprio ripartire da qui”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani