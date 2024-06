Si torna a votare per il turno di ballottaggio delle Amministrative. Domenica 23 e lunedì 24 le urne saranno ancora aperte a Firenze, Bari e altri capoluoghi di Regione come Campobasso, Perugia e Potenza. Si riparte da un parziale di vantaggio per il centrosinistra nei 29 capoluoghi di provincia al voto: dieci amministrazioni contro cinque. I dieci: Bergamo, Pavia, Reggio Emilia, Modena, Prato, Livorno, Cesena, Pesaro, Sassari e Cagliari. I cinque: Biella, Ferrara, Forlì, Ascoli e Pescara. Tutto aperto, tra alleanze e prese di posizione, nei restanti 14 Comuni. Si voterà dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 23 giugno e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 24 giugno.

A Firenze si scontrano la candidata sindaco del centrosinistra Sara Funaro e il candidato del centrodestra Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi e oggi alla guida, in aspettativa, del Museo di Capodimonte di Napoli. Il primo turno si era chiuso 43,17% a 32,86%. Funaro ha ricevuto l’appoggio della candidata a sindaco di Italia Viva e vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, 7,29% al primo turno. Il partito però ha lasciato liberi elettori e dirigenti di votare.

A Bari, dopo aver sfiorato la vittoria al primo turno, con il 48% dei voti, Vito Leccese dovrebbe fare affidamento su tutto il Campo Largo al secondo turno. L’avvocato Michele Laforgia lo sosterrà, dopo il lunghissimo tira e molla pre-voto sulle candidature. Leccese e Laforgia hanno siglato un protocollo sulla legalità. A Perugia si disputa un altro duello centrosinistra-centrodestra con due donne in corsa: Vittoria Ferdinandi e Margherita Scoccia. Una delle due sarà la prima alla guida di Palazzo dei Priori. 49,01% a Ferdinandi, 48,29% a Scoccia. Appena 598 voti di differenza per quello che si prefigura come un duello all’ultimo voto.

Intanto, alle ore 12, l’affluenza per il secondo turno delle elezioni amministrative è dell’11,9 per cento. Lo fa sapere Viminale, con riferimento a 2.575 delle 3.586 sezioni complessive.

