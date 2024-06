Sempre più certo il ballottaggio tra Sara Funaro ed Eike Schmidt a Firenze. Quando le sezioni scrutinate sono 121 su 360, la candidata del centrosinistra è avanti con il 42,9% delle preferenze, e quello del centrodestra al 33,48%. Staccata Stefania Saccardi, Iv, al 7,42%. Per Funaro è un “dato straordinario”, con oltre dieci punti di margine sull’avversario può diventare la prima sindaca di Firenze del centrosinistra: “Ringrazio tutta la nostra coalizione, hanno fatto una campagna straordinaria, tutto il nostro gruppo e il nostro partito, tutti i cittadini che già ora ci hanno dato tanta fiducia”. Da domani si ‘tira una riga’ e si riparte da zero: “La sfida è tra noi e la destra, la peggior destra che stiamo vedendo ormai da troppo tempo. Dobbiamo fare un appello a tutti i fiorentini e iniziare a girare strada per strada.

Schmidt: “numeri ancora non validi”

Duro colpo per Schmidt, che ‘rischia’ di dover tornare a Capodimonte, ma l’ex numero uno degli Uffizi con i risultati ancora parziali e un ballottaggio in vista tra due settimane preferisce non commentare. Intercettato dai giornalisti a margine della manifestazione per Kata, la bimba scomparsa esattamente un anno fa, il 10 giugno 2023, dall’ex hotel Astor, l’italo-tedesco precisa di non avere “ancora numeri statisticamente validi”.

Gli altri candidati

Tra gli altri candidati, Cecilia Del Re, di FIRENZEdemocratica, accarezza il 6% (5,95), mentre il candidato della sinistra, Dmitrij Palagi, è dato al 5,3. Lorenzo Masi del M5S, infine, si ferma al 3,3%, circa 3 punti in meno rispetto al dato cittadino dei 5 Stelle ottenuto alle europee.

