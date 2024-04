La Primavera dei sindaci del 1993 cambiò per sempre il volto dell’Italia. Anche quella del 2024 sarà per molti aspetti un terremoto. Certamente, l’avvio di un cambio di ciclo politico. A farne le spese il bipolarismo forzato invalso in questi trent’anni. Emergono figure nuove, candidature forti e sorprendenti sempre più spesso nate lontano dalle segreterie dei partiti. E se il centrodestra si misura con qualche guizzo che può smuovere i vecchi assetti municipali, il centrosinistra appare più in affanno. Anche se nei 3700 Comuni dove si vota, il 70% delle sfide vedrà il Campo Largo in pista, è su alcuni capoluoghi-simbolo che Elly Schlein rischia tutto. E se anche – negli election day di giugno – il Pd dovesse prendere alle Europee tra il 19 e il 20%, non è possibile per il Nazareno fare affidamento su un effetto-specchio nei Comuni. Tantomeno nei capoluoghi principali, dove i guai sembrano più seri.

A Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Pescara e Pesaro si sta determinando un mosaico di situazioni sempre più frastagliate, ora più critiche per i dem, ora più aperte a incumbent civici, centristi e riformisti che spaccano l’accerchiamento della solita destra e della vecchia sinistra.

Firenze

Tra strappi politici, dubbi e conferme, la lista dei candidati sindaco a Firenze è ormai chiara. Se il centrosinistra è spaccato, con tre donne scese in campo per la fascia tricolore (Sara Funaro, Cecilia Del Re e Stefania Saccardi), il centrodestra punta su Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi. Il Movimento 5 Stelle prende ancora tempo, e già questa freddezza verso l’alleato dem è assai eloquente. Ci sono poi gli outsider, dalla sinistra alla destra fino al mondo dell’imprenditoria, figure che potrebbero creare qualche grattacapo a chi sperava di avere il vento in poppa. La novità di Eike Schmidt c’è. E si vede. Lui passeggia per Firenze come se indossasse già la fascia tricolore. “Sempre di più la gente pensa che io sia già sindaco e mi ferma, mi saluta come sindaco e mi parla dei loro problemi da risolvere. Prendo appunti per il mio programma”, ha dichiarato ieri. Anche a Firenze, niente primarie: Sara Funaro è stata scelta dal Pd con l’assemblea dello scorso 4 dicembre in una coalizione che comprende anche Sinistra Italiana, ma non Italia Viva né il gruppo Firenze Democratica fondato dall’ex assessora Cecilia del Re. Firenze Democratica toglie percentuali vitali per la riconferma dem. La novità della vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, è dirompente non solo per il consenso che catalizza ma per la sfida aperta al ballottaggio, dove quasi certamente dovrà misurarsi Funaro. “Il messaggio che porto è che c’è un’alternativa a questa Giunta, pur nell’ambito del centrosinistra – dichiara Saccardi- chi non è contentissimo, chi non ha condiviso tutto di questa amministrazione può anche scegliere un candidato diverso senza cambiare il campo di appartenenza. Si può cambiare squadra, senza cambiare campo”.

Bari

Altroché Levante, Bari – almeno elettoralmente – si sta trasformando in un Far West. Le inchieste pesano e avvelenano un clima che ha visto duellare anche maldestramente Elly Schlein e Giuseppe Conte. Vito Leccese e Michele Laforgia dovevano sfidarsi alle primarie, ma sono state annullate. L’insofferenza dei pentastellati per il polverone dell’inchiesta «Codice interno» ha prospettato «Un passo di lato entrambi, e uno in avanti per la coalizione». Al momento l’unica certezza è che Vito Leccese rimane in campo come indicazione del Pd, di Antonio Decaro che è stato tra l’altro il presidente dei sindaci italiani, con l’ANCI. In questo clima salgono – insperatamente, fino a una settimana fa – le quotazioni del candidato di centrodestra, Fabio Romito. L’avvocato 36enne, cresciuto politicamente in Forza Italia, è poi passato alla Lega e sarebbe considerato molto vicino a Matteo Salvini e con il Carroccio è stato eletto Consigliere regionale. È stata forse non a caso proprio la Lega – anche sollecitando l’iniziativa del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi – a soffiare sul fuoco del commissariamento prefettizio di Bari. In questo clima salgono le quotazioni di Gianrico Carofiglio, l’ex magistrato oggi autore di bestseller di successo e presidente della Fondazione Petruzzelli. “Quando succedono dei pasticci salta fuori il mio nome”, ha detto a Lilli Gruber che gli chiedeva conferma della candidatura a sindaco di Bari. Al Riformista, che ha sentito tra le altre fonti il pugliese Francesco Boccia, l’esponente della segreteria di Elly Schlein ha confermato: “Glielo abbiamo chiesto…”, ma sembra che al momento non ci siano stati passi avanti. L’incedere delle toghe, in quel di Bari, può cambiare il corso delle elezioni. In ogni senso. E nei mesi scorsi era stata sondata Anna Maria Tosto, ma l’attuale presidente dell’Apulia film, ex magistrato, che avrebbe però escluso ogni ipotesi di ulteriore impegno pubblico.

Cagliari

Alle ultime regionali Alessandra Zedda – ex vicepresidente della Regione – è stata a lungo in campo come candidata presidente, salvo poi ritirare la sua candidatura e appoggiare Paolo Truzzu. Alle amministrative a Cagliari il centrodestra ha deciso di onorare il debito e puntare su di lei, ma il Partito Sardo d’Azione ha annunciato la sua fuoriuscita dalla coalizione. Per la prima volta i sardisti corrono da soli, costruendo una ipotesi centrista che toglierà voti al centrodestra ma anche al centrosinistra con la candidatura di Gianni Chessa. Il sardista correrà da sindaco e per la prima volta dopo venti anni il Psd’Az va verso la fuoriuscita dalla coalizione. Possibili le ricadute anche sulle comunali di Sassari e di Alghero. Nell’ambito del centrodestra c’è anche l’avvocato Giuseppe Farris che, alla guida di una coalizione civica, dovrebbe essere uno dei sicuri protagonisti del voto cagliaritano. Attesa per il ritorno di Massimo Zedda che sarebbe pronto a scendere di nuovo in campo sostenuto dal Campo Progressista: escluso anche a Cagliari il ricorso alle primarie, con tutto il centrosinistra che proverà a rimettere insieme l’esperienza Todde. Attesa per la decisione di Iv, +Europa e Azione.

Perugia

La novità che fa tremare i polsi, in Umbria, è l’avanzata di Stefano Bandecchi. La sua Alleanza Popolare si è fatta insidiosa e porta avanti la candidatura di Davide Baiocco come sindaco di Perugia. I civici e il centrodestra marciano compatti con Margherita Scoccia, già in giunta a Perugia come Assessore nella seconda giunta Romizi. E poi c’è Massimo Monni, un ex consigliere regionale di area socialista, ex Forza Italia, che riunisce centristi e riformisti nella lista Perugia Merita: potrebbe riservare sorprese. Anche pezzi di Pd (tutta l’area riformista dem che faceva capo a Catiuscia Marini) oltre al Psi e a Italia Viva, lo sostengono. Il suo risultato può essere decisivo al ballottaggio, dove probabilmente arriverà Vittoria Ferdinandi, candidata del centrosinistra che ha riunito M5S e Pd.

Pescara

Dopo la vittoria alle elezioni amministrative del 2019, Carlo Masci sarà ancora in campo. L’attuale sindaco di Pescara gode del sostegno di tutto il centrodestra. Tutte le principali forze di opposizione – dal Pd ai 5 Stelle passando per la sinistra e Azione – sarebbero pronte a unirsi, un po’ come fatto in occasione delle regionali in Abruzzo, sotto le insegne del Patto per Pescara: il nome scelto per il ruolo di candidato è quello dell’ex deputato Carlo Costantini. In campo ci sarà anche Domenico Pettinari, attuale consigliere regionale che dopo essere uscito dal Movimento 5 Stelle è pronto a correre alla guida di una serie di liste civiche.

Pesaro

La città simbolo dei sindaci Dem, anche perché guidata dal loro coordinatore, Matteo Ricci, ha vissuto un colpo di scena. Né il sindaco uscente Ricci, né il vice Vimini – da 10 anni in carica e considerato il candidato più naturale – saranno i candidati del Pd. L’assemblea dei Democratici ha tirato fuori dal cilindro l’attuale consigliere regionale Andrea Biancani. Significativo che proprio in quella capitale del buongoverno amministrativo dem la scelta del sindaco sia avvenuta nelle segrete stanze, al riparo da scivolosi gazebo. L’ufficializzazione di Biancani è infatti avvenuta via social, intorno alla mezzanotte di qualche giorno fa, al termine di una “riunione di saggi”, conclusasi dopo mesi di consultazioni. Il centrodestra ha formalizzato la scelta di Marco Lanzi. “I partiti in questi mesi hanno lavorato per costruire un’alleanza che allargasse il perimetro della coalizione”, ha fatto sapere Lanzi. Anche a Pesaro può riservare sorprese “Una Città in Comune”, la civica guidata dall’attuale assessore Enzo Belloni. La sua lista sottrae voti al Pd. “Uno degli slogan che uso più spesso, d’altra parte, è “Operativi per Tutti” e ovviamente non voglio derogare da questa linea”, fa sapere. Perfino Pesaro, ‘capitale’ dei sindaci Pd, sembra mettere a rischio i numeri per la riconferma

della giunta uscente.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

