Massimiliano Allegri ieri è stato incontenibile. La sua Juventus ha battuto l’Atalanta, conquistando la Coppa Italia, ma l’allenatore era tutto fuorché sereno, come si è visto anche nei momenti della premiazione nel teatrino fatto con il dirigente Cristiano Giuntoli. E dopo la sfuriata in campo contro la terna arbitrale, dopo essersi levato giacca, cravatta e quasi la camicia, dopo essere stato espulso negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia, Allegri ha continuato a sfogare la sua rabbia anche dietro le quinte dell’Olimpico di Roma. Aggredendo un giornalista.

Allegri minaccia il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago

A raccontarlo è stato lo stesso direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, preso a male parole dall’allenatore della Juve a fine partita. “Allegri, evidentemente alterato, si stava sottoponendo all’ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale (ma evidentemente non troppo serena), la conferenza stampa, ma ha trovato qualche minuto per me” racconta il direttore del giornale sportivo.

“«Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società». A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: «Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale»”. Questo il racconto di quanto successo ieri sera fatto da Vaciago.

