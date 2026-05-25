Sono cinque i candidati in corsa per la carica di sindaco alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, sostenuti complessivamente da 26 liste. A contendersi la guida della città Federico Basile, Antonella Russo, Gaetano Sciacca, Marcello Scurria e Lillo Valvieri.

Tra i protagonisti della sfida elettorale figura il sindaco uscente Federico Basile, che punta a ottenere un secondo mandato alla guida di Messina con il sostegno della lista civica Sud chiama Nord. Basile ha maturato una lunga esperienza amministrativa all’interno del Comune, dove ha ricoperto il ruolo di Revisore dei Conti e successivamente quello di presidente del Collegio dei Revisori. Nel 2019 l’allora sindaco Cateno De Luca lo nominò esperto nell’ambito del progetto “Salva Messina”, affidandogli compiti di supporto tecnico e gestionale. Tre anni più tardi arrivò la vittoria elettorale che lo portò a Palazzo Zanca. Per il centrosinistra scende in campo Antonella Russo, esponente del Partito Democratico e volto noto della politica cittadina. Consigliera comunale dal 2013, è stata eletta proprio nelle fila del Pd, partito nel quale ricopre anche incarichi dirigenziali, proseguendo tuttora la sua attività in Consiglio comunale. Il centrodestra punta invece su Marcello Scurria. Avvocato amministrativista, nel corso della sua carriera ha svolto diversi incarichi istituzionali e tecnici, collaborando con amministrazioni pubbliche, enti locali e sindaci in numerosi progetti e attività amministrative.

Il rilevamento dell’affluenza alle urne a Messina alle ore 23 di ieri sera ha fatto registrare 87.598 votanti su un totale di 188.540 elettori, pari al 46,46 per cento degli aventi diritto.Alle amministrative del 2022 si registrò un’affluenza finale del 55,42%, dato definitivo in quanto si votò in un solo giorno.

Risultati elezioni Messina

Ore 15:05 Secondo gli exit pool della Rai, in collaborazione con il consorzio Opinio Italia, a Messina il candidato a sindaco Federico Basile, sindaco dimissionario, sarebbe tra il 51% e il 55%, il candidato del C.destra Marcello Scurria è tra il 27% e il 31% e la candidata del C.sinistra con M5s e Controcorrente Antonella Russo sarebbe tra il 13 e il 17%

Urne chiuse alle ore 15:00, di seguito gli aggiornamenti all’inizio dello spoglio.

Ore 15:00 Urne chiuse, a breve i primi exit-poll

Redazione

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Luca Frasacco