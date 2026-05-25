Per anni il concetto di lifelong learning è stato raccontato come una delle grandi promesse della società contemporanea. L’idea di poter continuare ad apprendere lungo tutto l’arco della vita appariva come una conquista positiva: maggiore libertà professionale, possibilità di reinventarsi, accesso continuo alla conoscenza e opportunità di crescita personale. In un mondo caratterizzato da innovazione tecnologica accelerata e trasformazione del lavoro, la formazione permanente veniva descritta come uno strumento di emancipazione individuale.

Oggi, però, questa narrazione sta iniziando lentamente a cambiare. Perché la formazione continua rischia progressivamente di trasformarsi da diritto a obbligo sistemico. Non più opportunità di crescita, ma necessità permanente di aggiornamento per restare economicamente e socialmente competitivi. Il lifelong learning sta diventando la nuova infrastruttura della precarietà cognitiva contemporanea.

L’evoluzione tecnologica e la diffusione dell’intelligenza artificiale stanno accelerando enormemente questa dinamica. Professioni che fino a pochi anni fa apparivano stabili vengono rapidamente trasformate dall’automazione, mentre nuove competenze emergono con velocità crescente. In questo scenario, il titolo di studio tradizionale perde progressivamente centralità. Lauree, master e diplomi non bastano più a garantire legittimazione professionale di lungo periodo. Sempre più spesso, il mercato richiede aggiornamenti continui, certificazioni modulari, microcredential e validazioni permanenti delle competenze.

Le istituzioni internazionali sostengono fortemente questa evoluzione. Le strategie europee sul lifelong learning e sulle microcredential puntano a costruire ecosistemi educativi più flessibili, capaci di accompagnare continuamente cittadini e lavoratori durante l’intero arco della vita professionale (European Commission, European Approach to Micro-credentials). Apparentemente, si tratta di un modello più dinamico e inclusivo. Ma dietro questa trasformazione si nasconde anche una mutazione culturale molto profonda.

Perché quando l’aggiornamento diventa continuo, anche l’identità professionale smette di essere stabile. Il lavoratore contemporaneo si trova immerso in una logica di ri-certificazione permanente, in cui competenze, conoscenze e capacità devono essere continuamente dimostrate, validate e aggiornate. La formazione rischia di trasformarsi in una forma di manutenzione continua dell’occupabilità individuale.

Le piattaforme digitali e l’intelligenza artificiale stanno rendendo possibile questa evoluzione. Portfolio dinamici, badge digitali, sistemi di certificazione online e wallet educativi permettono di monitorare continuamente percorsi formativi, esperienze professionali e competenze acquisite. In prospettiva, ogni individuo potrebbe disporre di un’identità educativa digitale aggiornata costantemente attraverso dati, corsi, attività e valutazioni.

La promessa è potente: maggiore flessibilità, personalizzazione e possibilità di costruire percorsi professionali meno rigidi. Ma accanto a queste opportunità emerge una domanda molto più inquietante: cosa accade a una società in cui le persone devono continuamente dimostrare di essere aggiornate, performanti e adattabili?

È qui che il lifelong learning smette di essere soltanto una questione educativa e diventa un tema politico e antropologico. Perché una società fondata sulla ri-certificazione permanente tende inevitabilmente a trasferire sugli individui la responsabilità continua della propria adattabilità economica. Se le competenze diventano rapidamente obsolete, allora il lavoratore è costretto a investire continuamente tempo, energie e risorse nella manutenzione del proprio capitale cognitivo.

Questa dinamica rischia di produrre una nuova forma di disuguaglianza. Chi dispone di tempo, risorse economiche e competenze digitali avrà maggiori possibilità di aggiornarsi continuamente. Chi invece vive in condizioni più fragili rischia di restare progressivamente escluso da ecosistemi professionali sempre più competitivi e certificati. La società della formazione continua rischia di amplificare le asimmetrie cognitive e sociali già esistenti.

Esiste poi un problema culturale ancora più profondo. Se l’educazione viene interpretata esclusivamente come aggiornamento professionale permanente, si riduce inevitabilmente lo spazio della formazione umanistica, critica e non immediatamente produttiva. La conoscenza tende a essere valutata soprattutto in funzione della sua spendibilità economica.

È qui che emerge il paradosso della società digitale contemporanea: mentre la tecnologia promette libertà e accesso infinito alla conoscenza, il rischio è costruire un sistema in cui le persone si trovano intrappolate in una continua rincorsa all’aggiornamento. Una società in cui imparare non è più soltanto un diritto o un piacere, ma una condizione permanente per restare rilevanti.

Paradossalmente, più il mondo contemporaneo insiste sull’importanza dell’apprendimento permanente, più cresce il rischio di trasformare la formazione in una forma di pressione continua sugli individui. La retorica del lifelong learning viene spesso raccontata attraverso parole positive: flessibilità, adattabilità, innovazione, crescita personale. Ma dietro questa narrazione si nasconde una trasformazione molto più radicale del rapporto tra lavoro, identità e cittadinanza. Nella società digitale, la competenza rischia di non essere mai considerata definitivamente acquisita.

Questo produce un cambiamento psicologico e culturale profondo. Per gran parte del Novecento, il percorso educativo aveva una struttura relativamente chiara: formazione iniziale, ingresso nel lavoro, aggiornamenti occasionali. Oggi, invece, la distinzione tra formazione e lavoro tende progressivamente a dissolversi. L’individuo contemporaneo è chiamato a restare continuamente aggiornato, certificato e monitorabile. La propria occupabilità dipende sempre più dalla capacità di dimostrare adattabilità permanente.

Le piattaforme digitali accelerano enormemente questa dinamica. Sistemi di microcredential, badge digitali, portfolio online e ambienti di formazione continua permettono di tracciare costantemente percorsi e competenze. In prospettiva, ogni professionista potrebbe essere accompagnato da una sorta di identità educativa digitale aggiornata in tempo reale attraverso corsi, certificazioni e attività formative. La formazione smette di essere evento delimitato e diventa infrastruttura permanente della vita sociale ed economica.

Esiste però un rischio evidente di trasformare questa evoluzione in una nuova forma di controllo sociale morbido. Se la legittimazione professionale dipende da processi continui di certificazione, gli individui entrano inevitabilmente in una logica di competizione permanente. Non basta più sapere. Bisogna continuamente dimostrare di sapere ancora. La conoscenza rischia di trasformarsi in performance continua.

Il problema non riguarda soltanto il mercato del lavoro. Riguarda anche la dimensione democratica delle società contemporanee. Una cittadinanza fondata esclusivamente sull’adattabilità rischia infatti di ridurre progressivamente lo spazio del dissenso, della riflessione critica e della costruzione culturale non immediatamente produttiva. Se ogni attività formativa viene valutata soprattutto in termini di utilità economica, allora l’education perde inevitabilmente parte della propria funzione emancipativa.

Le istituzioni internazionali insistono giustamente sulla necessità di aggiornare le competenze per affrontare le trasformazioni tecnologiche (OECD, Skills Outlook). Ma la domanda che raramente viene posta è un’altra: chi sostiene il costo umano, economico e psicologico di questo aggiornamento permanente? Perché la responsabilità dell’adattamento viene sempre più trasferita sugli individui. Se il mercato cambia rapidamente, il lavoratore deve aggiornarsi. Se le competenze diventano obsolete, il cittadino deve riqualificarsi. La precarietà economica rischia così di trasformarsi anche in precarietà cognitiva.

Questa dinamica produce inevitabilmente nuove disuguaglianze. Chi dispone di tempo, stabilità economica e capitale culturale avrà maggiori possibilità di investire continuamente nella propria formazione. Chi invece vive condizioni di fragilità rischia di restare intrappolato in una spirale di esclusione progressiva. La società della ri-certificazione permanente potrebbe quindi accentuare il divario tra élite cognitive altamente aggiornate e fasce di popolazione sempre più marginalizzate.

Esiste poi un altro elemento spesso sottovalutato: l’impatto identitario di questa trasformazione. Se le persone sono costrette a ridefinire continuamente competenze e ruoli professionali, anche la percezione di sé tende a diventare più instabile. La costruzione dell’identità personale rischia di dipendere sempre più da metriche, certificazioni e valutazioni continue. L’individuo contemporaneo viene progressivamente trasformato in un progetto infinito di aggiornamento di sé stesso.

In questo scenario, il ruolo delle istituzioni pubbliche torna centrale. La formazione continua non può essere lasciata esclusivamente alle dinamiche del mercato digitale o alle piattaforme private globali. Servono politiche capaci di garantire accessibilità, equità e diritto reale all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Ma serve soprattutto una riflessione culturale più ampia sul significato stesso dell’educazione.

Perché il rischio più grande non è che le persone continuino a imparare. Quello è inevitabilmente positivo. Il rischio è costruire una società in cui gli individui non possano mai sentirsi abbastanza preparati, abbastanza aggiornati o abbastanza competitivi. Una società in cui l’apprendimento permanente smette di essere libertà e diventa ansia sistemica di adattamento.

Ed è forse proprio qui la grande sfida politica dei prossimi anni: difendere l’idea che l’educazione debba servire non soltanto a produrre lavoratori continuamente riqualificabili, ma anche cittadini capaci di pensiero critico, autonomia culturale e libertà personale dentro una società sempre più dominata da algoritmi, metriche e performance continue.

Carlo Maria Medaglia Prof. Carlo Maria Medaglia, Delegato del Rettore per la Terza Missione, l’Innovazione Didattica e l’Intelligenza Artificiale dell’Università degli Studi Telematica IUL

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Carlo Maria Medaglia