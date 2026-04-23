La stabilità dell’ordine mondiale contemporaneo non dipende più soltanto dalla difesa dei confini terrestri o dalla supremazia nei cieli, ma si gioca sempre più nel silenzio gelido delle profondità oceaniche, dove una rete invisibile di oltre 500 cavi in fibra ottica sostiene l’intera architettura della globalizzazione finanziaria e digitale. Il Regno Unito, storicamente consapevole della propria natura insulare e della dipendenza vitale dalle rotte marittime, ha recentemente elevato la protezione delle infrastrutture sottomarine a priorità assoluta di sicurezza nazionale, rispondendo a quella che l’intelligence di Londra definisce una minaccia esistenziale proveniente da Mosca. La strategia britannica si è cristallizzata attorno alla necessità di contrastare le operazioni della GUGI, la Direzione principale della ricerca d’altura russa, un’entità che opera nell’ombra con sottomarini a propulsione nucleare capaci di immergersi a profondità proibitive per la maggior parte dei mezzi della NATO, con l’obiettivo specifico di intercettare o troncare le dorsali che collegano l’Europa all’America settentrionale.

Il cambio di paradigma comunicativo del Segretario alla Difesa John Healey, riassunto nel perentorio “Vi vediamo”, non è solo una dichiarazione di sfida ma riflette un potenziamento radicale delle capacità di sorveglianza subacquea integrate nel nuovo programma “Atlantic Bastion”. Questa iniziativa, lanciata nel corso del 2025, rappresenta il pilastro di una difesa integrata che vede il Regno Unito collaborare strettamente con la Norvegia e gli alleati della Joint Expeditionary Force per monitorare sistematicamente la flotta russa nel Mare del Nord. Secondo gli esperti, la Russia ha perfezionato l’uso di navi “fantasma” che, operando con i trasponder spenti e sotto la copertura di attività scientifiche o commerciali, mappano i fondali marini per identificare i punti di vulnerabilità dove un singolo sabotaggio potrebbe paralizzare i mercati di Londra o Wall Street. Il think tank Policy Exchange ha evidenziato come la protezione di questi asset sia resa complessa dalla natura “ibrida” della minaccia, che si muove in una zona grigia dove l’attribuzione di un attacco è tecnicamente difficile e politicamente rischiosa. Per rispondere a questa sfida, la Royal Navy ha accelerato l’impiego della RFA Proteus, una nave multi-ruolo per la sorveglianza degli oceani dotata di droni subacquei autonomi in grado di pattugliare costantemente i nodi nevralgici.

La stampa britannica ha inoltre sottolineato come l’attenzione si stia spostando verso la resilienza della rete, ovvero la capacità di reindirizzare istantaneamente il traffico dati in caso di rottura, un processo che richiede una cooperazione senza precedenti tra il settore pubblico e i giganti tecnologici privati che possiedono la maggior parte di questi cavi. La nuova dottrina di difesa britannica non si limita più alla sola deterrenza militare, ma abbraccia una visione olistica della sicurezza nazionale che include il monitoraggio delle navi cisterna della “flotta ombra” russa, spesso sospettate di agire come piattaforme di spionaggio elettronico nel Mar d’Irlanda. In questo scenario, l’Atlantico settentrionale è tornato a essere un fronte caldo della nuova Guerra Fredda tecnologica, dove la capacità di vedere e intervenire nei fondali marini determinerà non solo la sicurezza delle comunicazioni, ma la sovranità economica dell’intero blocco occidentale di fronte a un avversario che vede nel caos digitale l’arma definitiva per minare la stabilità delle democrazie liberali. La scommessa di Londra è chiara: trasformare i fondali, un tempo dominio incontrastato della segretezza russa, in uno spazio trasparente dove ogni movimento del Cremlino viene tracciato e denunciato, spostando così il costo del conflitto ibrido dalla difesa all’attaccante e ribadendo che, anche nell’era della tecnologia e della corsa allo spazio, il controllo dei cavi posati sul fango oceanico rimane la condizione essenziale per la sopravvivenza della civiltà moderna.

Domenico Letizia

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