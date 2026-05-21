Per molto tempo il dibattito pubblico sull’intelligenza artificiale nella scuola si è concentrato soprattutto sugli aspetti più visibili e immediati: i compiti scritti con ChatGPT, i chatbot educativi, le piattaforme di tutoring automatico, le verifiche online. Ma mentre l’attenzione si fermava sugli strumenti, stava emergendo una trasformazione molto più profonda e molto più politica. Progressivamente, infatti, gli algoritmi stanno iniziando a influenzare non soltanto il modo in cui apprendiamo, ma anche ciò che impariamo, il ritmo con cui lo facciamo e persino le priorità educative considerate più importanti. La pedagogia rischia di spostarsi dagli insegnanti alle piattaforme.

Questo passaggio rappresenta uno dei cambiamenti culturali più radicali degli ultimi decenni. Storicamente, la scuola è sempre stata uno spazio di mediazione umana e pluralità culturale. Programmi scolastici, libri di testo e metodologie didattiche riflettevano inevitabilmente una visione del mondo, ma erano il risultato di processi politici, culturali e sociali discussi pubblicamente. Oggi, invece, una parte crescente delle decisioni educative viene incorporata nei sistemi digitali attraverso algoritmi e modelli di intelligenza artificiale.

Le piattaforme educative contemporanee non si limitano infatti a distribuire contenuti. Analizzano comportamenti, raccolgono dati, personalizzano percorsi, suggeriscono attività e modificano automaticamente l’esperienza di apprendimento sulla base delle interazioni degli utenti. Apparentemente, tutto questo viene presentato come semplice innovazione tecnologica. In realtà, ogni sistema incorpora una precisa idea di apprendimento. Dietro ogni algoritmo educativo esiste una pedagogia implicita.

Il problema è che questa pedagogia non viene quasi mai discussa pubblicamente. Gli algoritmi educativi sono percepiti come strumenti tecnici neutrali, quando in realtà esercitano un potere culturale enorme. Decidono quali contenuti mostrare, quali percorsi privilegiare, quali competenze valorizzare e quali modalità cognitive considerare più efficaci. In altre parole, iniziano progressivamente a organizzare il rapporto tra individui e conoscenza.

È qui che la questione smette di essere soltanto tecnologica e diventa profondamente politica. Perché la scuola non è mai stata semplicemente un luogo di trasmissione di competenze. È il principale spazio attraverso cui una società forma cittadini, costruisce identità collettive e trasmette valori culturali. Delegare una parte crescente di questa funzione a infrastrutture algoritmiche significa inevitabilmente trasferire potere culturale verso chi progetta e controlla tali sistemi.

Il tema assume una rilevanza ancora maggiore nel momento in cui le piattaforme educative globali sono sviluppate prevalentemente da grandi aziende private internazionali. Le logiche che guidano questi ecosistemi non coincidono necessariamente con quelle della scuola pubblica o della formazione democratica. Le piattaforme operano secondo modelli economici fondati su engagement, raccolta dati, ottimizzazione delle interazioni e sviluppo di infrastrutture proprietarie. La logica dell’efficienza digitale rischia progressivamente di sostituire quella della libertà educativa.

Le istituzioni internazionali iniziano a evidenziare questi rischi. L’UNESCO e la Commissione Europea insistono sulla necessità di garantire supervisione umana, pluralità culturale e trasparenza nei sistemi educativi basati su AI (European Commission, Ethics Guidelines for AI in Education). Ma la velocità dell’innovazione procede molto più rapidamente della capacità politica di costruire regole condivise.

Esiste poi un problema ancora più profondo: la standardizzazione invisibile. Gli algoritmi tendono naturalmente a ottimizzare comportamenti e percorsi sulla base di metriche quantitative. Questo può migliorare efficienza e personalizzazione, ma rischia anche di comprimere la diversità culturale e pedagogica. Una scuola governata dagli algoritmi potrebbe diventare progressivamente una scuola meno pluralista e meno imprevedibile.

Paradossalmente, la promessa della personalizzazione rischia di produrre nuove forme di omologazione. Milioni di studenti nel mondo iniziano a interagire con le stesse piattaforme, gli stessi modelli cognitivi e gli stessi sistemi di raccomandazione. L’apprendimento appare personalizzato, ma avviene dentro cornici progettate da pochi grandi attori tecnologici globali.

Ed è qui che emerge la domanda decisiva: chi controllerà la formazione delle coscienze nella società algoritmica? Perché nel momento in cui gli algoritmi iniziano a decidere cosa impariamo, il problema non riguarda più soltanto la scuola. Riguarda il rapporto tra tecnologia, libertà e democrazia.

La questione centrale, però, non riguarda soltanto il controllo delle piattaforme o la trasparenza degli algoritmi. Riguarda qualcosa di ancora più profondo: il rischio che la scuola perda progressivamente la propria autonomia culturale e pedagogica. Perché quando le logiche educative vengono incorporate nei sistemi tecnologici, la libertà della scuola non scompare improvvisamente. Si riduce lentamente, quasi impercettibilmente, attraverso la dipendenza crescente da infrastrutture digitali progettate altrove.

È una dinamica che abbiamo già osservato in altri settori. I social network hanno modificato il dibattito pubblico, le piattaforme digitali hanno ridefinito il commercio e l’informazione, gli algoritmi di raccomandazione influenzano quotidianamente gusti, relazioni e comportamenti. Ora la stessa logica entra nel cuore dell’education. La scuola rischia di diventare uno dei prossimi territori della platform society.

Il punto è che gli algoritmi non sono neutrali. Ogni sistema di intelligenza artificiale incorpora criteri di selezione, priorità e modelli cognitivi. Decide implicitamente cosa è importante, cosa è efficace, cosa deve essere corretto o rafforzato. In un contesto educativo, queste decisioni assumono una rilevanza enorme, perché influenzano direttamente la formazione culturale delle nuove generazioni.

Esiste poi un problema di opacità democratica. Quando un ministero modifica un programma scolastico o una scuola cambia un progetto educativo, il dibattito è pubblico, visibile e politicamente contestabile. Quando invece una piattaforma modifica il funzionamento di un algoritmo, la trasformazione avviene spesso senza trasparenza e senza reale controllo collettivo. Il rischio è una progressiva privatizzazione invisibile della funzione pedagogica.

Questa trasformazione produce anche un cambiamento antropologico nel modo di concepire l’apprendimento. Gli algoritmi tendono naturalmente a privilegiare ciò che può essere misurato, classificato e ottimizzato. Tempi di risposta, performance, pattern cognitivi, livelli di attenzione diventano indicatori centrali. Ma l’educazione non è soltanto efficienza cognitiva. È relazione, conflitto, scoperta inattesa, costruzione del pensiero critico. La parte più importante della formazione umana spesso coincide proprio con ciò che non può essere facilmente trasformato in dato.

La logica algoritmica rischia invece di ridurre progressivamente l’apprendimento a una sequenza di comportamenti da ottimizzare. In questo scenario, lo studente tende a essere interpretato come profilo computazionale, mentre il docente viene trasformato in supervisore di sistemi automatizzati. È una mutazione profonda della cultura educativa occidentale, fondata storicamente sul rapporto umano tra maestro e allievo.

Il tema assume una dimensione ancora più delicata nel momento in cui l’intelligenza artificiale generativa entra nei processi educativi. Sistemi capaci di produrre contenuti, verifiche, spiegazioni e percorsi personalizzati in tempo reale rischiano di industrializzare la produzione educativa. La scuola potrebbe trasformarsi progressivamente in un ambiente sintetico governato da infrastrutture intelligenti che generano conoscenza automatizzata su larga scala.

Di fronte a questo scenario, la risposta non può essere il rifiuto nostalgico della tecnologia. Sarebbe un errore tanto ingenuo quanto inefficace. L’intelligenza artificiale può offrire strumenti straordinari di inclusione, accessibilità e supporto all’apprendimento. Ma proprio per questo serve una riflessione politica molto più forte di quella attuale. La vera questione non è se utilizzare l’AI nella scuola, ma chi governa le logiche educative incorporate nei sistemi digitali.

È qui che torna centrale il ruolo dello Stato e delle istituzioni pubbliche. Se l’education rappresenta uno degli spazi fondamentali della cittadinanza democratica, allora non può essere lasciata esclusivamente alle dinamiche del mercato tecnologico globale. Servono regole, trasparenza, pluralismo e soprattutto capacità di costruire infrastrutture educative coerenti con valori democratici e non soltanto con criteri di efficienza computazionale.

La sfida dei prossimi anni sarà probabilmente questa: evitare che la scuola si trasformi in un ambiente completamente governato dalla razionalità algoritmica. Difendere lo spazio dell’imprevedibilità, della pluralità culturale e della libertà educativa dentro ecosistemi sempre più automatizzati.

Perché una società democratica può certamente utilizzare algoritmi per migliorare l’apprendimento. Ma nel momento in cui delega completamente agli algoritmi la formazione culturale delle nuove generazioni, rischia progressivamente di perdere qualcosa di essenziale: la capacità di educare cittadini liberi e non semplicemente utenti perfettamente ottimizzati.

Carlo Maria Medaglia Prof. Carlo Maria Medaglia, Delegato del Rettore per la Terza Missione, l’Innovazione Didattica e l’Intelligenza Artificiale dell’Università degli Studi Telematica IUL

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