Le nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, volute dal ministro Valditara e ora offerte al confronto con il mondo della scuola, rappresentano molto più di un aggiornamento tecnico: sono un tentativo di dare una risposta alla crisi di senso che attraversa le nostre aule. In un’epoca in cui la scuola sembra spesso ridotta a un parcheggio sociale o a un esamificio, rimettere al centro il “perché” si studia una disciplina è un’operazione di resistenza culturale necessaria. Tuttavia, la sfida che abbiamo davanti è enorme e non riguarda solo i programmi, ma l’anima stessa di una generazione che troppo spesso appare indisciplinata e priva di coordinate etiche.

Una profonda diffidenza verso lo studio

Dobbiamo dircelo con franchezza, senza nasconderci dietro il politicamente corretto: i fatti di cronaca che quasi quotidianamente sconvolgono l’opinione pubblica, dalle aggressioni ai docenti fino agli episodi di violenza gratuita tra coetanei, ci consegnano l’immagine di una gioventù allo sbando, dove il confine tra libertà e arbitrio è stato cancellato. Molti ragazzi oggi non soffrono solo di lacune nozionistiche, ma di una profonda diffidenza verso lo studio, visto come un peso inutile e non come la sola ancora di salvezza. È qui che le nuove Indicazioni devono incidere, trasformando le materie in strumenti di navigazione per una comunità che ha smarrito il concetto di rispetto dell’altro. Studiare la Storia, in questo nuovo assetto, non può più essere un mero esercizio di memoria, ma deve diventare il metodo per capire come siamo arrivati al presente e, soprattutto, per comprendere perché non dobbiamo ripetere gli errori tragici del passato. Senza la memoria storica, il giovane è un atomo isolato, preda di ogni populismo o deriva violenta. Allo stesso modo, la Geografia deve smettere di essere un elenco di capitali e fiumi per tornare a essere lo studio del funzionamento delle civiltà: capire come i popoli interagiscono con lo spazio e tra loro è l’unico modo per abitare il mondo con consapevolezza e non con la prepotenza di chi ignora le differenze.

L’IA per barare sui compiti

Ma la scuola deve avere il coraggio di andare oltre il canone tradizionale se vuole davvero formare cittadini pronti alla vita. È indispensabile che trovino spazio solide conoscenze finanziarie, perché capire il valore del denaro, come circola e come va gestito responsabilmente è una forma di libertà che impedisce di essere schiavi del debito o vittime di facili illusioni. Accanto a questo, la comprensione dei testi deve essere elevata a baluardo del pensiero: leggere non serve a riempire la testa di trame, ma a educare le idee, a distinguere la verità dalla propaganda, a dare parole ai sentimenti per evitare che questi esplodano in rabbia cieca. In questo orizzonte di senso, si inserisce la sfida cruciale dell’Intelligenza Artificiale, che oggi troppi ragazzi riducono a un misero espediente per barare sui compiti, delegando alla macchina lo sforzo di pensare. È un’illusione pericolosa: usare la tecnologia come sostituto della mente non è furbizia, ma una rinuncia alla propria libertà che alimenta quel vuoto di competenze oggi così evidente. L’IA deve invece diventare un ausilio da usare coscientemente, uno strumento di approfondimento che richiede una base culturale ancora più solida per essere governato e non subìto passivamente, trasformandosi da scorciatoia per la pigrizia a potenziatore del rigore intellettuale.

Educazione civica

Tutto questo confluisce in un’Educazione civica che sia finalmente sostanza e non forma. Comportarsi bene nella società, rispettare i beni comuni e le persone non sono optional ma fondamenta del vivere civile. Le nuove linee guida sono un ottimo punto di partenza, ma la loro riuscita dipenderà dalla capacità di far capire a questi ragazzi, spesso così ostili verso l’istituzione, che la cultura non è un nemico, bensì l’unico potere che permette di governare il proprio destino. Se non colmiamo questo vuoto di valori e di disciplina, se non restituiamo alla scuola la sua funzione di “scuola di vita”, resteremo spettatori di una società che si sgretola sotto i colpi di un’ignoranza che è diventata, purtroppo, anche mancanza di umanità.

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Lorenzo Corazza