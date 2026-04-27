Un’esperienza educativa che lascia il segno, capace di trasformare la scuola in un laboratorio vivo di idee, relazioni e futuro. A Massa di Somma, la scuola primaria Ascoltando Bambini e Ragazzi si è resa protagonista di un percorso di straordinario valore formativo ospitando una tappa di “STEM for KIDS”, progetto internazionale che unisce scienza, creatività e partecipazione attiva.

Non un semplice evento, ma un momento di crescita autentica, perfettamente integrato in un cammino didattico già ricco e strutturato. L’istituto, guidato da Sasy Furfaro e Vittorio Di Sapio, ha confermato la propria vocazione a essere comunità educante, capace di mettere al centro la persona prima ancora delle competenze, valorizzando talenti, inclinazioni e capacità di ciascun alunno. Attraverso laboratori interattivi, attività pratiche e percorsi multidisciplinari, i bambini hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo delle discipline STEM in modo coinvolgente e inclusivo. Dalla scoperta delle tecnologie aerospaziali, grazie al contributo della Fondazione Leonardo, fino ai temi dell’energia sostenibile e dell’educazione finanziaria, ogni proposta è stata pensata per stimolare curiosità, spirito critico e consapevolezza. Ma il valore aggiunto dell’esperienza risiede soprattutto nell’approccio educativo della scuola: un modello che supera la trasmissione nozionistica per abbracciare una visione più ampia, dove la conoscenza si intreccia con la dimensione umana e relazionale. Qui, la “città” non è solo spazio fisico, ma comunità viva, costruita giorno dopo giorno attraverso il contributo di ciascuno.

In questo contesto, “STEM for KIDS” ha rappresentato un tassello importante, rafforzando un percorso già orientato all’innovazione e all’inclusione. La scuola si conferma così presidio culturale e sociale, capace di dialogare con il territorio e con realtà di respiro internazionale, offrendo agli alunni strumenti concreti per leggere e interpretare il mondo. Un esempio virtuoso di come l’educazione possa e debba essere leva di cambiamento, formando cittadini consapevoli, curiosi e pronti a costruire il proprio futuro con responsabilità e visione.

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Gianluca Iavarone