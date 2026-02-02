Il dibattito sulla sicurezza nelle scuole è ostaggio di una falsa dicotomia: da un lato la sorveglianza tecnologica (metal detector e telecamere), dall’altro un tollerazionismo che sfocia nell’abbandono. Per un liberaldemocratico, la risposta risiede nel binomio inscindibile tra libertà e responsabilità.

La sicurezza non è l’assenza di rischio, ma la presenza di un progetto di vita. Un metal detector può intercettare un coltello, ma non cura il malessere che spinge un giovane a impugnarlo. La vera protezione nasce dal contratto sociale: i ragazzi devono percepire la scuola come lo spazio in cui le regole garantiscono la libertà di tutti.

Per uscire dalla crisi serve una scuola “abilitante”, fondata su tre riforme strutturali:

Autonomia Finanziaria: Gli istituti devono cessare di essere terminali burocratici. Serve autonomia di spesa per finanziare laboratori, supporto psicologico e attività extra-curriculari, trasformando la scuola in un polo civico aperto al territorio.



Carriera e Merito dei Docenti: Bisogna superare il piattismo retributivo. Proponiamo una carriera legata al merito e alla formazione continua. Un docente motivato e autorevole è la prima garanzia di sicurezza.



Chiamata Diretta: I dirigenti scolastici devono poter scegliere la propria squadra per garantire coerenza didattica e continuità educativa, ponendo fine alla lotteria delle assegnazioni ministeriali.

La scuola deve giudicare la prestazione, mai la persona. Rimuovere gli ostacoli sociali (Art. 3 Costituzione) significa trasformare l’abbandono scolastico da statistica a priorità politica. Educare al rispetto e alla gestione del conflitto significa formare cittadini, non sudditi timorosi.

Se lo Stato si limita a reprimere, abdica alla sua funzione: far crescere l’individuo. La scuola del futuro si costruisce aprendo le menti e liberando le energie delle istituzioni, non solo chiudendo i cancelli.

Patrizio del Prete, responsabile scuola PLD

Ciro Cuozzo